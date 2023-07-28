Последствия непогоды, срок монаху за призыв к терроризму, центр без света: итоги дня

Белгородец предупредил остальных жителей, что может оставить без света центр города в разгар праздника. Речь шла о Дне города. Мужчина заранее извинился и объяснил, что у него нет другого выхода, ведь ему нужно строить туалет. А так как его дом находится у набережной Везёлки, во время работ могут пострадать высоковольтные кабели.