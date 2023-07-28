Последствия непогоды, срок монаху за призыв к терроризму, центр без света: итоги дня

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Стекло или решето?
Белгородская область второй день под ударом. Но ВСУ тут ни при чём. Погодные явления навели жути: пробитые стёкла автомобилей, крыши домов, фотографии смерчей. Подробнее — по ссылке.
Как и за что бывший монах может получить срок?
Белгородского монаха-отшельника задержали сотрудники ФСБ. Причина проста и довольно современна — видео в соцсетях. Нет, публиковать видео можно, только если они не призывают к терроризму, как ролики осуждённого. Какой срок получил монах и какие ещё ограничения, читайте в нашем материале.
Никакого праздника: нам сначала пообещали веселье, а потом севт отключили
Белгородец предупредил остальных жителей, что может оставить без света центр города в разгар праздника. Речь шла о Дне города. Мужчина заранее извинился и объяснил, что у него нет другого выхода, ведь ему нужно строить туалет. А так как его дом находится у набережной Везёлки, во время работ могут пострадать высоковольтные кабели.
Что это за история и причём тут старый зоопарк, «Мастерславль» и решение суда, читайте здесь.