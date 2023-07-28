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Последствия непогоды, срок монаху за призыв к терроризму, центр без света: итоги дня

28 июля 2023, 15:22
Фото: Bel.ru
итоги дня
В Старом Осколе град побил автомобили, жители Яковлевского горокруга заметили смерчи, а белгородского монаха-отшельника отправили в колонию за призыв к терроризму.

Стекло или решето?

Белгородская область второй день под ударом. Но ВСУ тут ни при чём. Погодные явления навели жути: пробитые стёкла автомобилей, крыши домов, фотографии смерчей. Подробнее — по ссылке.

Как и за что бывший монах может получить срок?

Белгородского монаха-отшельника задержали сотрудники ФСБ. Причина проста и довольно современна — видео в соцсетях. Нет, публиковать видео можно, только если они не призывают к терроризму, как ролики осуждённого. Какой срок получил монах и какие ещё ограничения, читайте в нашем материале.

Никакого праздника: нам сначала пообещали веселье, а потом севт отключили

Белгородец предупредил остальных жителей, что может оставить без света центр города в разгар праздника. Речь шла о Дне города. Мужчина заранее извинился и объяснил, что у него нет другого выхода, ведь ему нужно строить туалет. А так как его дом находится у набережной Везёлки, во время работ могут пострадать высоковольтные кабели.

Что это за история и причём тут старый зоопарк, «Мастерславль» и решение суда, читайте здесь.

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#Таисия Некрасова#Общество#Разрушения#Ливень#Град#Смерч#Монах#Терроризм#День города#Новости Белгорода#Белгородская область
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