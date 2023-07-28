В Белгороде после сильного ливня пострадало 10 домов и 13 автомобилей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 05:50
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, что последствия вчерашнего ливня все службы убирали целую ночь: в работах участвовали спасатели, коммунальщики и строители.
Зарегистрировано как минимум 50 случаев с поваленными деревьями, большую часть из которых уже убрали. Также пострадали 13 автомобилей, три частных и семь многоквартирных домов.
В парке Победы всё затоплено, а на 5 Августа, 37 на восстановление подпорной стены уйдёт несколько дней. Сильное подтопление зафиксировали на улицах Донецкая и Пушкарная.
Кроме того, поручил своему заместителю провести инвентаризацию подпорных стен. После оценки их состояния будем принимать решения и включать в бюджет программу ремонта. Также очевидно нужна реконструкция системы ливневой канализации. В первую очередь в тех районах, которые подтапливает при обильных осадках.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
РСЧС также предупредили белгородцев, что сильный дождь ожидается и сегодня, 28 июля.