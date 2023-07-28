Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

Полиция нашла 12-летних белгородцев, державших в напряжении весь район

28 июля 2023, 07:09
Фото: 1MI

Белгородская полиция нашла проблемных подростков с улицы Некрасова

Горожанин утверждал, что компания подростков собирается во дворе МКД на улице Некрасова и якобы угрожает травматическим оружием тем, кто делает им замечания. Нарушителей спокойствия нашла полиция. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородец в комментариях пожаловался на компанию малолетних хулиганов, которые мешают жителям дома на улице Некрасова. На замечания взрослых подростки не реагировали, утверждает мужчина.

«Грубят пожилым жителям дома, на замечания родителей с маленькими детьми никак не реагируют. Или реагируют в ответ агрессией и матами. Угрожают травматическим оружием мужчинам, когда те делают им замечания», — пишет горожанин.

Также, по словам белгородца, полиция на обращение не реагировала. Он попросил организовать работу органов ПДН и навести в этом вопросе порядок.

Полиция в итоге установила личности несовершеннолетних хулиганов. 12-летние подростки извинись перед жителями дома. Родителей нарушителей привлекли к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП им грозит штраф до 500 рублей.

Белгородца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление подростков
Узнать подробнее
Читайте также:
Юные лихачи: 14-летняя белгородка на «шестёрке» въехала в мопед 12-летнего подросткаВ Белгороде задержали подростков, избивших охранника магазина15-летний белгородец попал в ДТП на отцовском авто: пострадали ещё двое подростков
#Наталья Корявых#Травматическое оружие#Подростки#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Город#Происшествия#Мкд#Полиция#Органы ПДН#Административная ответственность
Подпишитесь
Как Белгород пережил мощный ливень: фоторепортаж из соцсетей
Сегодня, 06:47
Белгородец может оставить без света центр города 5 августа
Сегодня, 09:31
Энергетики «Белгородэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение
Сегодня, 08:39
Число повреждений в домах после разгула стихии в Белгороде увеличилось до 65
Сегодня, 08:11
Дорого, но будет дороже: стоит ли покупать квартиру в Белгороде летом 2023 года
Сегодня, 07:18
ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушений нет, но есть пострадавший
Сегодня, 07:25