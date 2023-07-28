Полиция нашла 12-летних белгородцев, державших в напряжении весь район

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Белгородец в комментариях пожаловался на компанию малолетних хулиганов, которые мешают жителям дома на улице Некрасова. На замечания взрослых подростки не реагировали, утверждает мужчина.
«Грубят пожилым жителям дома, на замечания родителей с маленькими детьми никак не реагируют. Или реагируют в ответ агрессией и матами. Угрожают травматическим оружием мужчинам, когда те делают им замечания», — пишет горожанин.
Также, по словам белгородца, полиция на обращение не реагировала. Он попросил организовать работу органов ПДН и навести в этом вопросе порядок.
Полиция в итоге установила личности несовершеннолетних хулиганов. 12-летние подростки извинись перед жителями дома. Родителей нарушителей привлекли к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП им грозит штраф до 500 рублей.