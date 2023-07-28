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Отечественное авто наехало на людей, пока они оформляли ДТП у «МегаГринна»

28 июля 2023, 13:31
Фото: 1MI

Школьник и пенсионеры пострадали в ДТП в Белгородской области

В областном центре Лада Лагус наехала на людей, самостоятельно оформлявших ДТП. Травмы получили пожилой водитель и пассажирка. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
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Дети

Случай произошёл в четверг, 27 июля, около 12:25. В районе ТРЦ «МегаГринн» в Белгороде 41-летний водитель Lada Largus наехал на участников аварии с автомобилями Skoda и Ford Mondeo. Травмы различной степени тяжести получили 83-летний водитель Skoda и 87-летняя пассажирка.

В этот же день в Алексеевке на перекрёстке улиц Мостовая-Победы случилось ДТП. Около 17:25 водитель Hyundai Solaris 58 лет на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика на велосипеде. Школьник отделался телесными повреждениями.

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#Дети#Таисия Некрасова#ДТП#Пенсионеры#Мальчик#Наезд на пешехода#Авария#Иномарка#Отечественное авто#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область
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