Отечественное авто наехало на людей, пока они оформляли ДТП у «МегаГринна»

В этот же день в Алексеевке на перекрёстке улиц Мостовая-Победы случилось ДТП. Около 17:25 водитель Hyundai Solaris 58 лет на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика на велосипеде. Школьник отделался телесными повреждениями.