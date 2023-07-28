Один из лучших среди крупных: Белгород вошёл в топ индекса IQ городов

Белгород стал одним из лидеров рейтинга индекса IQ городов

Минстрой опубликовал рейтинг цифровизации российских городов за 2022 год. IQ городов оценивалось в четырёх категориях для более 200 населённых пунктов. Белгород вошёл в пятёрку лидеров среди крупных городов страны, сообщили в пресс-службе правительства РФ.