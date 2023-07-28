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Один из лучших среди крупных: Белгород вошёл в топ индекса IQ городов

28 июля 2023, 07:50
Фото: 1MI

Белгород стал одним из лидеров рейтинга индекса IQ городов

Минстрой опубликовал рейтинг цифровизации российских городов за 2022 год. IQ городов оценивалось в четырёх категориях для более 200 населённых пунктов. Белгород вошёл в пятёрку лидеров среди крупных городов страны, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Белгород вошёл в число лучших по индексу IQ городов. Достойный результат он показал в категории «Крупные города». Лидерами здесь стали Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород, Калининград.

Лучшие среди крупнейших городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск.

Всего же индекс «IQ городов» оценивается в четырёх категориях: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры». Результаты рейтинга показывают эффективность управления городским хозяйством с помощью цифровых и инженерных решений, безопасность и комфортные условия для жизни горожан.

Согласно данным рейтинга, средний индекса цифровизации городов за 2022 год достиг 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5% выше, чем годом ранее.

В прошлом году сообщалось, что Белгород попал в десятку крупных городов по индексу IQ. Областной центр набрал 75,93 балла, тем самым заняв седьмую строчку рейтинга.

Белгород опустился с 1-го на 7-е место в топе крупных городов по индексу IQ
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#Цифровизация#Умный город#Минстрой#Минстрой РФ#Рейтинг эффективности#Город#Белгородская область#Белгород#Таисия Некрасова#Индекс IQ городов
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