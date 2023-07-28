Один из лучших среди крупных: Белгород вошёл в топ индекса IQ городов

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Белгород вошёл в число лучших по индексу IQ городов. Достойный результат он показал в категории «Крупные города». Лидерами здесь стали Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород, Калининград.
Лучшие среди крупнейших городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск.
Всего же индекс «IQ городов» оценивается в четырёх категориях: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры». Результаты рейтинга показывают эффективность управления городским хозяйством с помощью цифровых и инженерных решений, безопасность и комфортные условия для жизни горожан.
Согласно данным рейтинга, средний индекса цифровизации городов за 2022 год достиг 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5% выше, чем годом ранее.
В прошлом году сообщалось, что Белгород попал в десятку крупных городов по индексу IQ. Областной центр набрал 75,93 балла, тем самым заняв седьмую строчку рейтинга.