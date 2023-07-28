Район ведет свое начало с первых поселений на своей территории. В 18 веке переселенцами из Германии здесь была образована немецкая колония Сарепта-на-Волге, которую в 1920 году переименовали в поселок Красноармейск. Спустя 11 лет, в 1931 году его включили в состав Кировского района Сталинграда, а сам поселок к тому моменту уже заметно разросся. Самостоятельной административно-территориальной единицей Красноармейский стал 21 марта 1944 года.