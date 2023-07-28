Напечатавшего 25 млн рублей белгородца заключили под стражу

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Белгородца, который напечатал 25 млн рублей, заключили под стражу. В суде рассказали подробности уголовного дела.
Мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Обе касаются изготовления фальшивых купюр. В феврале 2023 года белгородец купил специальное оборудование и начал у себя дома печатать поддельные банкноты номиналом 5000 рублей. Затем фигурант изготовил 173 фальшивки на общую сумму 865 тыс. рублей. 16 мая белгородец перевёз деньги в Белгород и сбыл.
В период с конца мая по июль мужчина сделал ещё больше фальшивок на сумму в 25 млн рублей. 25 июля жителя региона задержали правоохранительные органы.
Обвиняемому определили меру пресечения. Ближайшие два месяца он проведёт под стражей.
О том, что 37-летний мужчина напечатал 25 млн рублей, сообщалось ранее. Напечатанные деньги белгородец хотел сбыть, но на него быстро вышла полиция. Фальшивки у него изъяли. Жителю региона грозит до 12 лет колонии.