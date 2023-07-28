Напечатавшего 25 млн рублей белгородца заключили под стражу

Мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Обе касаются изготовления фальшивых купюр. В феврале 2023 года белгородец купил специальное оборудование и начал у себя дома печатать поддельные банкноты номиналом 5000 рублей. Затем фигурант изготовил 173 фальшивки на общую сумму 865 тыс. рублей. 16 мая белгородец перевёз деньги в Белгород и сбыл.