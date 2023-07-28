На Стойленском ГОКе добыли миллиардную тонну руды

Чтобы добыть миллиард руды стойленцам понадобилось 54 года. Первые 100 млн тонн на СГОКе получили через 20 лет после начала добычи железной руды — в 1988 году, а еще через 20 лет — в 2008 году ожидаемым успехом в жизни комбината стала добыча 500-миллионной тонны руды. На добычу еще 500 млн тонн понадобилось на 5 лет меньше.