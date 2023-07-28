Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Изображение материала

На Стойленском ГОКе добыли миллиардную тонну руды

28 июля 2023, 10:17
Коллектив Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) преодолел очередной рубеж — из карьера добыта миллиардная тонна руды: 130,5 млн тонн богатой руды и 869,5 млн тонн кварцита. Для получения очередной 100-миллионой тонны горнякам понадобилось чуть больше двух лет.
— 900 млн тонн кварцитов — это более 400 млн тонн высококачественного концентрата, который выпустил Стойленский ГОК за все эти годы. Сегодня мы работаем над увеличением объемов добычи руды и улучшением качества продукции, повышением эффективности производства. И я уверен, что у нас все получится — на СГОКе работает высокопрофессиональный коллектив руководителей, специалистов, рабочих, — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

Чтобы добыть миллиард руды стойленцам понадобилось 54 года. Первые 100 млн тонн на СГОКе получили через 20 лет после начала добычи железной руды — в 1988 году, а еще через 20 лет — в 2008 году ожидаемым успехом в жизни комбината стала добыча 500-миллионной тонны руды. На добычу еще 500 млн тонн понадобилось на 5 лет меньше.

В настоящее время основным полезным ископаемым, который добывают в карьере СГОКа, является железистый кварцит с содержанием железа 30-35%. В год Стойленский ГОК добывает и перерабатывает около 42 млн тонн кварцита, который идет на производство железорудного концентрата с содержанием железа 68,85%.

Читайте также:
Известные старооскольские художники нарисовали производственные пейзажи СГОКаНа СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащенияСотрудники СГОКа используют приложение для выбора и получения спецодежды
#Сгок#Белгородская область#Общество#Артем Черненко
Подпишитесь
Смерчи пришли в Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Белгородский монах-отшельник получил пятилетний срок за призывы к терроризму
Сегодня, 10:50
Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области
Сегодня, 11:36
Град пробил крыши домов и разбил стёкла автомобилей в Старом Осколе
Сегодня, 13:51
Белгородец может оставить без света центр города 5 августа
Сегодня, 09:31
Энергетики «Белгородэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение
Сегодня, 08:39