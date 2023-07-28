На Стойленском ГОКе добыли миллиардную тонну руды

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
— 900 млн тонн кварцитов — это более 400 млн тонн высококачественного концентрата, который выпустил Стойленский ГОК за все эти годы. Сегодня мы работаем над увеличением объемов добычи руды и улучшением качества продукции, повышением эффективности производства. И я уверен, что у нас все получится — на СГОКе работает высокопрофессиональный коллектив руководителей, специалистов, рабочих, — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
Чтобы добыть миллиард руды стойленцам понадобилось 54 года. Первые 100 млн тонн на СГОКе получили через 20 лет после начала добычи железной руды — в 1988 году, а еще через 20 лет — в 2008 году ожидаемым успехом в жизни комбината стала добыча 500-миллионной тонны руды. На добычу еще 500 млн тонн понадобилось на 5 лет меньше.
В настоящее время основным полезным ископаемым, который добывают в карьере СГОКа, является железистый кварцит с содержанием железа 30-35%. В год Стойленский ГОК добывает и перерабатывает около 42 млн тонн кварцита, который идет на производство железорудного концентрата с содержанием железа 68,85%.