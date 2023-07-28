Модульбанк подключился к системе оплаты через платежные стикеры

Агентство Smart Ranking провело опрос, результаты которого показали, что каждый 10-й житель Российской Федерации хочет приобрести данный платежный инструмент. При этом для 64 процентов опрошенных граждан главным мотиватором является желание вернуться к возможности бесконтактной оплаты, а 88 процентов принявших участие в опросе просто проявляют интерес к новым технологиями и банковским возможностям.