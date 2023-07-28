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Модульбанк подключился к системе оплаты через платежные стикеры

28 июля 2023, 07:31
Фото: 1MI
Модульбанк начал работать с системой платежных стикеров МИР. Этот инструмент позволяет оплачивать покупки с помощью мобильного устройства или другого носителя одним касанием.

Издание properm.ru информирует, что наклеить платежный стикер можно на чехол мобильного телефона, портмоне, браслет или иной предмет, который будет под рукой у владельца, чтобы оплачивать покупки одним касанием к платежному терминалу. Данный инструмент можно использовать в качестве альтернативы платежной карте.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что у платежных стикеров нет реквизитов — данные надежно защищены и не могут быть похищены злоумышленниками для онлайн-оплаты.

Агентство Smart Ranking провело опрос, результаты которого показали, что каждый 10-й житель Российской Федерации хочет приобрести данный платежный инструмент. При этом для 64 процентов опрошенных граждан главным мотиватором является желание вернуться к возможности бесконтактной оплаты, а 88 процентов принявших участие в опросе просто проявляют интерес к новым технологиями и банковским возможностям.

Агентство прогнозирует рост рынка платежных стикеров минимум до конца этого года. К этому моменту его объем будет составлять около четырех миллионов стикеров с выручкой свыше полутора миллиардов рублей.

В опросе, который проводился с апреля по май 2023 года, приняли участие 1,2 тысячи жителей из всех регионов Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет. Кроме этого, эксперты агентства интервьюировали представителей финансово-кредитных учреждений.

По итогам I квартала 2023 года российские банки выпустили порядка миллиона платежных стикеров. Их выручка от продажи данного инструмента составила 400 миллионов рублей. Кроме Модульбанка оформить платежный стикер предлагают Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и другие кредитные организации.

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