Как Белгород пережил мощный ливень: фоторепортаж из соцсетей

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Вчера, 27 июля, на Белгород обрушилась непогода. Город буквально ушёл под воду. Фотографиями белгородцы делятся в соцсетях.
Под воду ушли прежде всего центральные улицы города. «Реки» образовались около нового корпуса БелГУ. Местами от сильного ветра срывало часть кровли и спутниковые тарелки для ТВ. Интересно, что, пока на улице воды было много, у некоторых горожан в домах она отсутствовала.
Однако не все белгородцы отчаялись из-за непогоды. Некоторые горожане решили, что дождь — отличное время для занятий спортом. Другие жители города и вовсе устроили заплыв на улице Победы.
После мощного ливня в областном центре пострадало 10 домов и 13 автомобилей. Повалило в общей сложности 50 деревьев. Парк Победы накануне затопило. Сильное подтопление зафиксировали на улицах Донецкой и Пушкарной. Тем временем белгородцев предупредили, что сильный дождь ожидается и 28 июля.