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Published Сегодня, 06:47

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Как Белгород пережил мощный ливень: фоторепортаж из соцсетей

28 июля 2023, 06:47
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Последствия стихии в Белгороде

Белгород накрыл мощный ливень

27 июля в областном центре образовались «реки». Повалило несколько деревьев. Однако не все белгородцы отчаялись — некоторые решили поплавать.

Вчера, 27 июля, на Белгород обрушилась непогода. Город буквально ушёл под воду. Фотографиями белгородцы делятся в соцсетях.

Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Под воду ушли прежде всего центральные улицы города. «Реки» образовались около нового корпуса БелГУ. Местами от сильного ветра срывало часть кровли и спутниковые тарелки для ТВ. Интересно, что, пока на улице воды было много, у некоторых горожан в домах она отсутствовала.

Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде Последствия стихии в Белгороде
Последствия стихии в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

Однако не все белгородцы отчаялись из-за непогоды. Некоторые горожане решили, что дождь — отличное время для занятий спортом. Другие жители города и вовсе устроили заплыв на улице Победы.

Последствия стихии в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»
Последствия стихии в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

После мощного ливня в областном центре пострадало 10 домов и 13 автомобилей. Повалило в общей сложности 50 деревьев. Парк Победы накануне затопило. Сильное подтопление зафиксировали на улицах Донецкой и Пушкарной. Тем временем белгородцев предупредили, что сильный дождь ожидается и 28 июля.

В Белгороде после сильного ливня пострадало 10 домов и 13 автомобилей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Непогода#Город#Соцсети#Реки#Деревья#Электричество#Вода#Заплыв#Дома#Парк Победы#Автомобили#Видео
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