Как Белгород пережил мощный ливень: фоторепортаж из соцсетей

Под воду ушли прежде всего центральные улицы города. «Реки» образовались около нового корпуса БелГУ. Местами от сильного ветра срывало часть кровли и спутниковые тарелки для ТВ. Интересно, что, пока на улице воды было много, у некоторых горожан в домах она отсутствовала.