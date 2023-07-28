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К 18: 00 восстановлено электроснабжение 80% пострадавших от непогоды потребителей

28 июля 2023, 16:00
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Энергетики «Белгородэнерго» восстановили электроснабжение около 80% потребителей восьми районов Белгородской области, нарушенное из-за циклона с дождем и сильным порывистым ветром.

В настоящее время последствия локальных технологических нарушений устраняют 30 бригад: 147 энергетиков и 35 единиц спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Энергетики обращают внимание жителей, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

«Белгородэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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