Гособоронзаказ может попасть под уголовное преследование

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В ходе дискуссии сенаторы, депутаты, эксперты-экономисты, а также юристы рассмотрели возможности законодательства, которые могут быть использованы для защиты бизнеса от произвола силовых структур. Ярким примером такого преследования является ситуация вокруг акционерного общества «ПТС» из Подмосковья. Основная деятельность данного предприятия связана с разработкой и производством спасательного и защитного снаряжения, компрессоров высокого давления, испытательного оборудования, различных тренажерных комплексов и пр. Об этом пишет newizv.ru.
В 2021 году уголовное преследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество) началось в отношении нескольких должностных лиц предприятия. Претензии полицейских касались шести контрактов между АО «ПТС» и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. Правоохранители считают, что хищения бюджетных средств совершены путем завышения цен. При этом сумма хищения составила 108 млн рублей.
Как указано в Федеральном законе 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» — на стадии заключения договора максимальная разрешенная прибыль головного исполнителя гособоронзаказа не может быть выше 20%. Превышение этой нормы трактуется правоохранителями как преступление. АО «ПТС» уже провело ряд экспертиз, которые опровергли прибыль более 20%.
Даже судебная экспертиза, назначенная следствием в Экспертно-криминалистическом центре МВД России по городу Москве, подтвердила: рентабельность по рассматриваемым контрактам составляла 15 — 17%.
Таким образом, уголовное дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления, но этого не происходит. Адвокат Юрий Ширинян уверен, что обвинение основано на старой редакции, а выводы экспертов в нем просто не учитываются.
При этом Росгвардия ни до возбуждения уголовного дела, ни после не предъявляла претензий по качеству поставляемой продукции.
Госзаказчик даже разместил новый заказ на то же самое водолазное оборудование. Более того, все прекрасно понимают, что поставить его может только АО «ПТС».
Случай АО «ПТС» не уникальный. Уже многие стратегически значимые российские предприятия столкнулись с таким прессингом.