Гособоронзаказ может попасть под уголовное преследование

В ходе дискуссии сенаторы, депутаты, эксперты-экономисты, а также юристы рассмотрели возможности законодательства, которые могут быть использованы для защиты бизнеса от произвола силовых структур. Ярким примером такого преследования является ситуация вокруг акционерного общества «ПТС» из Подмосковья. Основная деятельность данного предприятия связана с разработкой и производством спасательного и защитного снаряжения, компрессоров высокого давления, испытательного оборудования, различных тренажерных комплексов и пр. Об этом пишет newizv.ru.