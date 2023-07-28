Глава Мурома лично вышла таскать брёвна в приграничном селе

Posted Сегодня, 21:33
Published Сегодня, 21:33
Modified Сегодня, 21:33
Updated Сегодня, 21:33
В защиту главы администрации Муромского сельского поселения высказалась местная жительница по имени Юлия. Она возмутилась тому, что на Галину Руденко пожаловались губернатору, и рассказала, как недавно вернулась в Муром и увидела, как глава села таскает брёвна, а её муж в это время косит траву.
«Сегодня мы решили проехать в село Муром к своему дому, там временно не проживаем. Были поражены увиденным: супруг главы и ещё несколько мужчин косят траву, где небезопасно, а две девочки — глава и ещё одна молодая женщина — таскают брёвна от распиленных деревьев. Но ни один из местных жителей не вышли им на помощь», — написала белгородка.
Вячеслав Гладков рассказал, что давно знает Галину Руденко, её супруга и родственников. Знает, что её сын сейчас воюет, а сама она недавно награждена Владимиром Путиным, который высоко оценил её действия во время фактически боевых действий, в том числе в селе Середа.
Галину Ивановну знаю давно, она абсолютно героический глава. Спокойно отношусь к тому, что кто-то высказывает критику, мне кажется, это нормально. Не ругать — добра не видать. Но это не говорит о том, что мы Галину Ивановну не любим и не ценим. Считаю, что многим она жизнь спасла. Сейчас занимается восстановлением. Она молодец.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, село Муром Шебекинского округа не относится к тем приграничным населённым пунктам, где введён режим ЧС. Но из-за постоянных обстрелов жителям села полагаются единовременные выплаты.