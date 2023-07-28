Глава Мурома лично вышла таскать брёвна в приграничном селе

Вячеслав Гладков рассказал, что давно знает Галину Руденко, её супруга и родственников. Знает, что её сын сейчас воюет, а сама она недавно награждена Владимиром Путиным, который высоко оценил её действия во время фактически боевых действий, в том числе в селе Середа.