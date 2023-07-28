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Гладков: В этом году мы закупили 121 единицу медицинской техники

28 июля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Большая часть новой медицинской техники поступила в несколько ЦРБ. Это флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Для белгородских больниц закупили 121 единицу новой медицинской техники. Большая часть уже поступила в центральные районные больницы.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, закупили для медучреждений флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. В Борисовскую и Ракитянскую ЦРБ поступили СКТ, в Ивнянскую — маммограф. Ранее такого оборудования в этих медучреждениях не было.

Всё это мы делаем для того, чтобы возможность получения медицинских услуг в сельских населённых пунктах, в сельских районах была такая же, как и в городах Белгородской области. Много ещё нам предстоит сделать, но много мы уже сделали.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Большая часть техники уже доставлена в больницы. В ближайшее время завершится её установка.

Напомним, накануне глава региона сообщил о поступлении нового спецтранспорта в больницу в Белгородской области. Четыре единицы спецтранспорта направили в Волоконовскую ЦРБ.

Гладков сообщил о поступлении нового спецтранспорта в больницу в Белгородской области
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