Гладков: В этом году мы закупили 121 единицу медицинской техники

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, закупили для медучреждений флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. В Борисовскую и Ракитянскую ЦРБ поступили СКТ, в Ивнянскую — маммограф. Ранее такого оборудования в этих медучреждениях не было.