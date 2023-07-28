Гладков: В этом году мы закупили 121 единицу медицинской техники

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Для белгородских больниц закупили 121 единицу новой медицинской техники. Большая часть уже поступила в центральные районные больницы.
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, закупили для медучреждений флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ, СКТ. В Борисовскую и Ракитянскую ЦРБ поступили СКТ, в Ивнянскую — маммограф. Ранее такого оборудования в этих медучреждениях не было.
Всё это мы делаем для того, чтобы возможность получения медицинских услуг в сельских населённых пунктах, в сельских районах была такая же, как и в городах Белгородской области. Много ещё нам предстоит сделать, но много мы уже сделали.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Большая часть техники уже доставлена в больницы. В ближайшее время завершится её установка.
Напомним, накануне глава региона сообщил о поступлении нового спецтранспорта в больницу в Белгородской области. Четыре единицы спецтранспорта направили в Волоконовскую ЦРБ.