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Фейк: очное обучение в белгородских школах продлится две недели

28 июля 2023, 17:02
Фото: 1MI
Кто-то из белгородцев обратил внимание на слухи о том, что очное обучение сделают в школах только для успешного приёма документов, а затем снова переведут детей на обучение в дистанционном формате. Однако глава региона сообщил, что эта новость является фейком.

В ходе вечернего прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратился мужчина: «для кого вы всё это ремонтируете?». По словам белгородца, в соцсетях распространяется информация о том, что очное обучение в белгородских школах вводят для вида.

Очное обучение в школах и вузах обещают всего лишь для того, чтобы успешно прошёл процесс подачи и приёма документов. И эта самая очная форма обучения будет организована максимум на неделю-две.
написал белгородец

Вячеслав Гладков призвал не верить в различные слухи, а доверять только официальным источникам информации.

Предлагаю, не верить слухам. Это глупость. Мы готовимся к очной форме, потому что мы хотим, чтобы наши дети получили образование. Дистанционное обучение, к сожалению, не даёт того результата, который нужен нам всем. Конечно, перевод на дистанционный формат возможен. Мы до сих пор остаёмся прифронтовой территорией, ситуация может развиваться по разным путям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, губернатор ответил на вопрос, для кого же всё-таки ремонтируют школы и детские сады.

Мы ремонтируем их для наших детей, учителей, родителей. Например, я был отрицательно поражён тому, в каком состоянии находится одна из школ в Белгороде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Очное обучение#Дистанционное обучение#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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