Фейк: очное обучение в белгородских школах продлится две недели

Кто-то из белгородцев обратил внимание на слухи о том, что очное обучение сделают в школах только для успешного приёма документов, а затем снова переведут детей на обучение в дистанционном формате. Однако глава региона сообщил, что эта новость является фейком.

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