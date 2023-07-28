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Энергетики «Белгородэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

28 июля 2023, 08:39
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» ликвидируют технологические нарушения, вызванные прошедшей грозой с порывами ветра до 25 м/с.

Локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой, наблюдались у потребителей в Белгородском, Яковлевском, Борисовском, Ивнянском, Грайворонском районах.

В восстановительных работах задействовано 17 бригад: 51 энергетик и 65 единиц спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть задействованы 207 резервных источников электроснабжения общей мощностью 29,3 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#Артем Черненко#Белгородэнерго#Россети Центр#Электроснабжение#Непогода#Белгородский район#Общество#Белгородская область
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