Екатеринбург 14 сентября примет национальный рекламный форум «Регионы»

Форум проводится с целью развития регионального рынка рекламы. В этом году его посетят 800 участников и экспертов из разных регионов России. По словам главы «АКАР Урал» Василия Рубана, приедут амбассадоры ассоциации из таких городов, как Владивосток, Иркутск, Омск, Новосибирск, Калининград. Таким образом, отметил он, можно будет сформировать максимально полную картину о ситуации на локальных рынках рекламы, передает tagilcity.ru.