Екатеринбург 14 сентября примет национальный рекламный форум «Регионы»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Форум проводится с целью развития регионального рынка рекламы. В этом году его посетят 800 участников и экспертов из разных регионов России. По словам главы «АКАР Урал» Василия Рубана, приедут амбассадоры ассоциации из таких городов, как Владивосток, Иркутск, Омск, Новосибирск, Калининград. Таким образом, отметил он, можно будет сформировать максимально полную картину о ситуации на локальных рынках рекламы, передает tagilcity.ru.
«Такие мероприятия, безусловно, повышают уровень российского рекламного рынка в целом и позволяют подсветить лучшие практики в регионах», — сказал Василий Рубан.
Программа включает около 30 блоков, в рамках которых пройдут лекции, профессиональные дискуссии, выступления лидеров индустрии, разбор успешных кейсов и многое другое. Будут подняты такие темы, как особенности локальных рынков рекламы, digital и классические медиа, креатив, ИИ в маркетинге, обсуждение вызовов будущего.
Как сказал первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, на форуме проанализируют текущую ситуацию и помогут определиться с вектором на будущее.
Завершающее мероприятие форума — награждение участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это конкурс креативной рекламы, созданной в регионах. Конкурсанты могут получить скидку на участие в НРФ «Регионы». Заявку на фестиваль можно подать онлайн до 10 августа на сайте фестиваля.