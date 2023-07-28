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Дорого, но будет дороже: стоит ли покупать квартиру в Белгороде летом 2023 года

28 июля 2023, 07:18
Фото: 1MI

Эксперт прогнозирует рост цен на квартиры в Белгороде

Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал Бел.Ру о состоянии рынка недвижимости в областном центре. Подробнее о ценах, предложениях и ипотеке — в нашем материале.

Цены корректировались на снижение

По словам Александра Мильского, цены на вторичном рынке последние несколько месяцев, включая весну, корректировались на снижение: «Не сильно, но корректировались». За полгода цены на вторичное жильё в среднем снизились на 10%.

Что касается цен на новостройки, то они, наоборот, немного выросли, примерно на 5%.

В целом цены сейчас держатся на предельно низком уровне за последние год-два.
Александр Мильский

Как отмечает эксперт, на стоимость квартир по-прежнему влияет СВО, белгородская обстановка и отсутствие обширной миграции в регионе: «Но всё же сделки есть».

Александр Мильский подчёркивает, что роста предложений сейчас нет: «Сейчас стабильно 1000 квартир стоит на сайтах объявлений. Какие-то, конечно, могут быть фейками».

Стоит ли сейчас покупать квартиру?

На мой взгляд, покупать квартиру стоит — чем быстрее, тем лучше. Ипотека ещё не подорожала, но она подорожает. На фоне инфляции поднял ключевую ставку Центробанк. Плюс подорожал доллар и евро. Скорее всего, цены на недвижимость будут подниматься. Не быстро, но рост начнётся.
Александр Мильский

Также эксперт подчёркивает, что вторичка сейчас гораздо выгоднее новостройки. К примеру, квадратный метр в новостройке обойдётся в 120-130 тыс. рублей, а по вторичке можно найти предложения выгоднее — 100 тысяч за «квадрат».

Что будет с ценами?

По словам Александра Мильского, к осени цены могут и не измениться, однако рост ожидается.

Мой прогноз — цены на квартиры будут расти на протяжении нескольких месяцев, может быть, к зиме или весне. Могу, конечно, ошибаться.
Александр Мильский

Ранее мы изучили цены на новостройки и вторичку в областном центре на основе данных открытых источников. Согласно статистике, за год снизилось количество объявлений о продаже вторичного жилья и увеличилось число новостроек на продаже.

Так, в июне средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья достигла 93 333 рублей. Цена за 1 кв. м. новостройки в мае текущего года составила в среднем 121 666 рублей. Для сравнения: в июне прошлого года «квадрат» вторичного жилья стоил 98 717 рублей, а один кв. м новостройки — 96 505 рублей.

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