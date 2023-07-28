Так, в июне средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья достигла 93 333 рублей. Цена за 1 кв. м. новостройки в мае текущего года составила в среднем 121 666 рублей. Для сравнения: в июне прошлого года «квадрат» вторичного жилья стоил 98 717 рублей, а один кв. м новостройки — 96 505 рублей.