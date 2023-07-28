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Published Сегодня, 11:17

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Депутаты предложили сажать на срок до трёх лет за мелкие взятки

28 июля 2023, 11:17

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до трёх лет за мелкие взятки

За дачу или получение взятки до 10 тысяч рублей группа депутатов предложила лишать свободы на срок до трёх лет и ограничивать свободу на срок до четырёх лет, сообщает ТАСС.
Сюжет
Взятка

Законопроект предусматривает ужесточение наказания за дачу или получение взятки до 10 тысяч рублей. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что группа парламентариев предлагает сажать на срок до трёх лет и до четырех лет ограничивать свободу.

«К совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества», — цитирует Пискарева источник. По его мнению, такая мера поможет компенсировать ущерб потерпевшим. Поправки вносятся в статьи 204.2 (мелкий коммерческий подкуп) и 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса РФ (УК).

Своё предложение депутаты обосновали тем, что с 2021 года число мелких взяток увеличилось.

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#Татьяна Алексютина#Политика#Взятка#Наказание#Законопроект#Госдума#Депутаты#Уголовная ответственность#Ужесточение#Василий Пискарев
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