Депутаты предложили сажать на срок до трёх лет за мелкие взятки

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до трёх лет за мелкие взятки

За дачу или получение взятки до 10 тысяч рублей группа депутатов предложила лишать свободы на срок до трёх лет и ограничивать свободу на срок до четырёх лет, сообщает ТАСС.