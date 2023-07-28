Депутаты предложили сажать на срок до трёх лет за мелкие взятки

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Законопроект предусматривает ужесточение наказания за дачу или получение взятки до 10 тысяч рублей. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что группа парламентариев предлагает сажать на срок до трёх лет и до четырех лет ограничивать свободу.
«К совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества», — цитирует Пискарева источник. По его мнению, такая мера поможет компенсировать ущерб потерпевшим. Поправки вносятся в статьи 204.2 (мелкий коммерческий подкуп) и 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса РФ (УК).
Своё предложение депутаты обосновали тем, что с 2021 года число мелких взяток увеличилось.