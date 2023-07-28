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Число повреждений в домах после разгула стихии в Белгороде увеличилось до 65

28 июля 2023, 08:11
Фото: скриншот из видео мэрии Белгорода

Последствий стихи в Белгороде стало больше

Мэрия показала, как коммунальщики борются с последствиями вчерашнего ливня. От белгородцев поступило 79 сообщений о поваленных деревьях, из-за которых пострадали 14 авто. 65 повреждений насчитали в домах.

В Белгороде зафиксировали ещё больше последствий непогоды. С ними коммунальщики боролись всю ночь.

По состоянию на 10 часов утра 28 июля в ЕДДС города поступило 79 сообщений о поваленных деревьях. Из-за них пострадало 14 машин. Всего зафиксировали 65 повреждений в домах. Как правило, это крыши и балконы.

Тем временем сотрудники управ обходят подконтрольные территории. Коммунальщики убирают поваленные деревья и мусор. Частный сектор на улице Пугачёва затопило. Воду откачивают с помощью спецтехники.

По сообщениям синоптиков, ожидать непогоды стоит и сегодня, 28 июля. В Белгороде ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра до 15-20 м/с.

27 июля областной центр накрыл мощный ливень. Под воду ушли центральные улицы города.

Видео: мэрия Белгорода
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