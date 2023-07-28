Бомбические грядки: у воронежской пенсионерки в огороде нашли схрон с боеприпасами

Зафиксировали происшествие в СНТ «Нефтяник-2», пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Во время раскопок заметили подозрительные предметы и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили и изъяли десять гранат различных типов, включая РГД-5, Ф-1, РГН и РГО, ещё десять тротиловых шашек и два брикета с взрывчатым веществом.