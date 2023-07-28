Бомбические грядки: у воронежской пенсионерки в огороде нашли схрон с боеприпасами

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
На даче воронежской пенсионерки обнаружили схрон со взрывчаткой. В огороде были зарыты ручные гранаты и тротиловые шашки.
Зафиксировали происшествие в СНТ «Нефтяник-2», пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Во время раскопок заметили подозрительные предметы и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили и изъяли десять гранат различных типов, включая РГД-5, Ф-1, РГН и РГО, ещё десять тротиловых шашек и два брикета с взрывчатым веществом.
Все найденные боеприпасы произведены промышленно, а также представляют опасность. Найденные боеприпасы направили на дополнительное исследование.
Пока правоохранительные органы проводят расследование и пытаются выяснить, как боеприпасы могли попасть на участок пенсионерки. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств» пока рассматривается. Наказание по статье — до 11 лет колонии.