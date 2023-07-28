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Published Сегодня, 18:21

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Белгородцам дадут новый шанс доказать факт проживания в Шебекино для перевода выплат

28 июля 2023, 18:21
Фото: 1MI
Сроки на подачу заявлений на единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей не установлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Эту же информацию подтвердил и глава округа.

В ходе вечернего прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову поступил вопрос от белгородки. Она сообщила, что с 2021 года вместе с сыном проживала в Шебекино без прописки: там же она работала, а её сын учился. Однако в выплатах им отказали: они не сумели доказать факт проживания в Шебекино.

Губернатор объяснил женщине, что она просто подала не те документы, которые были нужны. Но выплаты они всё ещё могут получить, для этого нужно заново подать необходимые документы.

Вы просто предоставили не все документы, а только тот, который доказывает, что вы не проживаете в том месте, где прописаны. Но он нам не нужен. Также вы предоставили справку с места работы, но и его не хватает. Если Вы докажите то, о чём говорите, то, конечно, все выплаты будут переведены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также подобный вопрос в прямом эфире поступил и главе Шебекинского округа Владимиру Жданову.

Мы в сроках никого не ограничивали, понимая, что у нас возникнет необходимость в повторном рассмотрении комиссией тех заявлений, которые уже были рассмотрены. Поэтому подавайте, если вы по какой-то причине не смогли донести документы или вам отказали в первый раз.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Все жители Шебекино, не имеющие там прописку, получат выплаты до конца дня
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#Александра Склярова#Приграничье#Единовременная выплата#Единовременная денежная выплата#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
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