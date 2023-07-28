Белгородцам дадут новый шанс доказать факт проживания в Шебекино для перевода выплат

В ходе вечернего прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову поступил вопрос от белгородки. Она сообщила, что с 2021 года вместе с сыном проживала в Шебекино без прописки: там же она работала, а её сын учился. Однако в выплатах им отказали: они не сумели доказать факт проживания в Шебекино.