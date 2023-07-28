В случае подозрения на наличие у ребёнка заболевания, диагноз которого не может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, врач направляет несовершеннолетнего на дополнительную консультацию или исследование, по результатам которого будет установлен окончательный диагноз и определена медицинская группа для занятий физкультурой.