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Белгородских школьников на физкультуру будут допускать только с медсправкой

28 июля 2023, 10:01
Фото: 1MI
Медицинское заключение должны получить учащиеся всех классов. Подробности Бел.Ру рассказали в региональном правительстве.
Сюжет
Дети

В связи с изменениями в законодательстве, школьников на уроки физкультуры будут допускать после медицинских осмотров. Медицинское заключение потребуется независимо от того, в какой класс идёт ребёнок — в первый или десятый, подчеркнули в региональном правительстве.

«Участковые педиатры ежегодно формируют списки детей, подлежащих диспансеризации, поэтому медицинское заключение о возможности посещать физкультуру, полученное ранее, может быть скорректировано. Если ребёнок не прошёл профилактический осмотр, ему следует обратиться к участковому педиатру для получения справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний для занятий», — сообщили в правительстве области.

Для каждой возрастной группы утверждён состав специалистов, которые должны провести осмотр.

При получении допуска к занятиям профилактический осмотр ребёнка проходит в следующей последовательности:

  1. Запись к участковому педиатру.
  2. Заполнение родителем письменного информационного согласия.
  3. Получение направления к узким специалистам, которые должны осмотреть ребёнка данной возрастной группы, и назначения на сдачу анализов.
  4. Обследование.
  5. Получение медицинского заключения.

По результатам осмотра врачи определят, есть ли у ребёнка противопоказания для занятий физкультурой и какова допустимая интенсивность занятий. Во время осмотра оформляется карта профилактического медосмотра по форме №030-ПО/у-17.

В случае подозрения на наличие у ребёнка заболевания, диагноз которого не может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, врач направляет несовершеннолетнего на дополнительную консультацию или исследование, по результатам которого будет установлен окончательный диагноз и определена медицинская группа для занятий физкультурой.

Медотводы от посещения занятий и их длительность устанавливаются врачами-специалистами по профилю заболевания ребёнка. Также в правительстве подчеркнули, что детская диспансеризация по-прежнему проводится исключительно по согласию родителей. Но если семья проигнорировала прохождение осмотра перед школой, к занятиям ребёнка не допустят.

Вместе с тем, родители должны быть заинтересованы в своевременном обследовании состояния здоровья ребёнка. Если ранее они могли скрывать информацию о хронических заболеваниях и травмах ребёнка, ссылаясь на медицинскую тайну, то теперь они обязаны сообщить сведения о здоровье ребёнка не только для занятий физкультурой, но и при посещении спортивных секций, перед участием в соревнованиях или перед выполнением нормативов ГТО.
Правительство области

Также Бел.Ру сообщили, что за последние пять лет случаев гибели школьников на уроках физкультуры не было.

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#Алина Харина#Дети#Физкультура#Уроки#Медосмотр#Врачи#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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