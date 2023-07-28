Белгородец может оставить без света центр города 5 августа

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Житель областного центра предупредил, что может оставить без света центр Белгорода в День города. Мужчина заранее извинился за это и объяснил, что у него нет другого выхода.
Как рассказал Юрий, живёт он в 4-м Супруновском переулке, его дом примыкает к набережной Везёлки. И, по мнению белгородца, при возведении старого зоопарка и «Мастерславля» его участок незаконно изъяли.
По словам Юрия, отрезаны все системы жизнеобеспечения. Без согласия собственников якобы проложены система канализации, высоковольтные кабели, питающие освещение парка Победы и экран у Везёлки.
Также белгородец отметил, что суд его правоту подтверждает. Городские власти, напротив, настаивают на своём. Юрий не может сделать туалет дома, поэтому планирует его возведение во дворе.
«Вынужден установить надворный туалет на территории фактического пользования земли, в связи с чем буду рыть колодец на участке, где незаконно проложены вышесказанные высоковольтные линии», — добавил мужчина.
Работы проведут вечером 5 августа. За отключение света в центре белгородец просит у горожан прощения.
«Мне действительно очень жаль за принятое решение, но я, и мои родственники, и мама-инвалид имеют конституционные права, которые нарушены. Мы имеем право на жизнь», — говорит Юрий.