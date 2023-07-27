Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается

Стало известно, что жителям белгородского приграничья продолжат выдавать гуманитарную помощь, но не всем, а только нескольким категориям. Число пунктов выдачи тоже сократилось с начала июня. Белгородцам продолжают выдавать продуктовые наборы. Обещали помочь и с подготовкой детей из ПВР к новому учебному году.