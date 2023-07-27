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Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается

27 июля 2023, 14:11
Фото: 1MI

Белгородцы возвращаются из ПВР в других регионах

В пунктах временного размещения в Тамбове, например, практически никого не осталось. Возвращаются также из Липецка, Пензы. Подробности рассказала во время брифинга 27 июля замгубернатора Ольга Медведева.

Сейчас некоторые белгородцы из приграничья находятся за пределами области в пунктах временного размещения. Они обеспечены трёхразовым питанием, комфортными условиями проживания, бытовой химией, средствами личной гигиены и одеждой.

В основном сейчас начали возвращаться жители Шебекинского округа. Сегодня уже возвращаются из Тамбова, в ПВР практически никто уже не проживает. Возвращаются из Липецка, Пензы. Это говорит о том, что жизнь в Шебекино налаживается, хотят вернуться в свой дом. Это абсолютно понятно. Я была в Липецке, больше всего задают вопрос: когда мы сможем вернуться? Такая возможность предоставлена, сегодня город живёт.
Ольга Медведева

Стало известно, что жителям белгородского приграничья продолжат выдавать гуманитарную помощь, но не всем, а только нескольким категориям. Число пунктов выдачи тоже сократилось с начала июня. Белгородцам продолжают выдавать продуктовые наборы. Обещали помочь и с подготовкой детей из ПВР к новому учебному году.

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#Приграничье#Пункты ПВР#Гуманитарная помощь#Общество#Белгородская область#Ольга медведева#Алина Харина#Возвращение#Шебекинский горокруг#Шебекино
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