Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Сейчас некоторые белгородцы из приграничья находятся за пределами области в пунктах временного размещения. Они обеспечены трёхразовым питанием, комфортными условиями проживания, бытовой химией, средствами личной гигиены и одеждой.
В основном сейчас начали возвращаться жители Шебекинского округа. Сегодня уже возвращаются из Тамбова, в ПВР практически никто уже не проживает. Возвращаются из Липецка, Пензы. Это говорит о том, что жизнь в Шебекино налаживается, хотят вернуться в свой дом. Это абсолютно понятно. Я была в Липецке, больше всего задают вопрос: когда мы сможем вернуться? Такая возможность предоставлена, сегодня город живёт.
Ольга Медведева
Стало известно, что жителям белгородского приграничья продолжат выдавать гуманитарную помощь, но не всем, а только нескольким категориям. Число пунктов выдачи тоже сократилось с начала июня. Белгородцам продолжают выдавать продуктовые наборы. Обещали помочь и с подготовкой детей из ПВР к новому учебному году.