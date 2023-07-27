Власти определили минимальную обеспеченность белгородцев торговыми площадями

В Белгороде, согласно документу, должно быть как минимум 968 стационарных торговых объектов, причём продовольственные товары должны продаваться как минимум в 434 из них. Нестационарных объектов требуется установить как минимум 200. Количество торговых мест, которые можно отдать под ярмарки и рынки, должно начинаться от 13.