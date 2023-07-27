Власти определили минимальную обеспеченность белгородцев торговыми площадями

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Белгородской области утвердили нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на ближайшие пять лет. Речь идёт об обеспеченности стационарными и нестационарными торговыми объектами, а также о торговых площадях, используемых для ярмарок и рынков. Документ вступил в силу 24 июля.
В Белгороде, согласно документу, должно быть как минимум 968 стационарных торговых объектов, причём продовольственные товары должны продаваться как минимум в 434 из них. Нестационарных объектов требуется установить как минимум 200. Количество торговых мест, которые можно отдать под ярмарки и рынки, должно начинаться от 13.
Отметим, что в Белгородском районе требуется 548 стационарных объектов, из которых 245 — с продовольственными товарами. Нестационарных — 113, а площадей для ярмарок — всего восемь.
Подробнее об остальных муниципалитетах — в таблицах.