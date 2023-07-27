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Власти определили минимальную обеспеченность белгородцев торговыми площадями

27 июля 2023, 10:44
Фото: 1MI
Новые нормативы утвердили сроком на пять лет. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона.

В Белгородской области утвердили нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на ближайшие пять лет. Речь идёт об обеспеченности стационарными и нестационарными торговыми объектами, а также о торговых площадях, используемых для ярмарок и рынков. Документ вступил в силу 24 июля.

В Белгороде, согласно документу, должно быть как минимум 968 стационарных торговых объектов, причём продовольственные товары должны продаваться как минимум в 434 из них. Нестационарных объектов требуется установить как минимум 200. Количество торговых мест, которые можно отдать под ярмарки и рынки, должно начинаться от 13.

Отметим, что в Белгородском районе требуется 548 стационарных объектов, из которых 245 — с продовольственными товарами. Нестационарных — 113, а площадей для ярмарок — всего восемь.

Подробнее об остальных муниципалитетах — в таблицах.

Фото: из документа правительства Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Экономика#Нормативы#Правительство#Торговые площади#Стационарные объекты#Нестационарные объекты#Ярмарки#Рынки
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