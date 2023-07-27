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Венки в память о погибших в СВО белгородцах возложат в День города

27 июля 2023, 08:44
Фото: 1MI
Руководитель управления культуры администрации Ольга Лесных рассказала, что 5 августа венки возложат в память не только о погибших в Великой Отечественной, но и о погибших в СВО.
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СВО

Как сообщила Ольга Лесных, 1 августа стартует целый цикл патриотических мероприятий. Так, например, пройдёт «Акция памяти»: волонтёры проведут уборки и расчистят памятные захоронения. Кроме того, будет и традиционное возложение цветов на могилы солдат.

Конечно, будет и «Вахта памяти». Очень много нас ждёт мероприятий: возложение цветов, венков к мемориалам: как погибшим в годы Великой Отечественной войны, так и участникам специальной военной операции, а также других локальных конфликтов.
Ольга Лесных

День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Салюта при этом не будет, но тема освобождения города будет прослеживаться во всём. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.

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#Артем Черненко#Великая Отечественная война#Венки#Акция памяти#Патриотические мероприятия#СВО#Белгород#Новости Белгорода#Город#День города#Белгородская область#Ольга Лесных
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