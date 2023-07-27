Венки в память о погибших в СВО белгородцах возложат в День города

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Как сообщила Ольга Лесных, 1 августа стартует целый цикл патриотических мероприятий. Так, например, пройдёт «Акция памяти»: волонтёры проведут уборки и расчистят памятные захоронения. Кроме того, будет и традиционное возложение цветов на могилы солдат.
Конечно, будет и «Вахта памяти». Очень много нас ждёт мероприятий: возложение цветов, венков к мемориалам: как погибшим в годы Великой Отечественной войны, так и участникам специальной военной операции, а также других локальных конфликтов.
Ольга Лесных
День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Салюта при этом не будет, но тема освобождения города будет прослеживаться во всём. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.