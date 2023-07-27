В какую сумму обойдётся поход в новый парк аттракционов в Белгороде?

Ранее сообщалось, что парк аттракционов и центральный пляж Белгорода откроют 6 августа. Изначально событие планировалось на День города, 5 августа. Почему открытие задерживается на сутки, не сообщалось. Добавим, что День города в областном центре будут праздновать шесть дней. Только салюта белгородцы не дождутся.