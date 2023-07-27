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В какую сумму обойдётся поход в новый парк аттракционов в Белгороде?

27 июля 2023, 09:59
Фото: vk.com/parkbelgorod

Вход в новый парк аттракционов в Белгороде будет платным

Заплатить за вход гости должны 300 рублей, сообщается в группе парка аттракционов «Калейдоскоп» в соцсети. Откроется он 6 августа.

Стало известно, в какую примерно сумму обойдётся белгородцам поход в новый парк аттракционов. Сообщается, что вход будет платным, стоимость — 300 рублей.

Самым дорогим аттракционом станет «141 метр над землёй». За него попросят 495 рублей. Дешевле обойдутся детские аттракционы. Все они («Круговерть», «Царевна-лягушка», «Одиссея», «Чудо-скамья», «Волшебный экспресс») стоят по 175 рублей.

Стоимость семейных аттракционов — «Машина времени», «Крутящий момент», «Тыквобой» и «Дом вверх дном» — одинаковая, по 235 рублей. Ещё два экстремальных аттракциона — «Вокруг света» и «От винта» — обойдутся в 395 рублей каждый.

Ранее сообщалось, что парк аттракционов и центральный пляж Белгорода откроют 6 августа. Изначально событие планировалось на День города, 5 августа. Почему открытие задерживается на сутки, не сообщалось. Добавим, что День города в областном центре будут праздновать шесть дней. Только салюта белгородцы не дождутся.

Также горожане жаловались, что не знают, как смогут добраться до парка аттракционов. Какой автобус будет курсировать до парка, власти сообщили не сразу, поскольку им потребовалось уточнить информацию. Позже мэр Валентин Демидов ответил, что необходимо садиться на автобусы, едущие через улицу Корочанскую.

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