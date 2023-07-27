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В Белгороде во время ливня повалило больше 20 деревьев

27 июля 2023, 18:49
Фото: администрация Белгорода
Непогода обрушилась на город вечером 27 июля. Появились первые цифры пострадавших авто и поваленных автомобилей. Подробностями поделились в администрации города.

В настоящий момент известно о шести повреждённых непогодой автомобилях и 21 поваленном дереве. Такие данные поступили в ЕДДС. Оперативные службы города уже активно ликвидируют последствия стихии.

Так, к уборке деревьев уже приступили, как и к откачке ливнёвых вод в зонах подтоплений. Повреждёнными линиями электропередачи же займутся, когда ливень закончится.

В Белоблводоканале сообщили, что объекты водоснабжения в Белгороде вновь в рабочем состоянии. Сейчас идёт наполнение системы в районе от улицы Студенческой до микрорайона Северный 20а.

Сбой был в работе насосного оборудования. Это связано с отключением света — а это уже последствия повреждённых линий электропередачи. Нормализовать давление в сети рассчитывают в ближайшие часы.

Напоминаем, жителей города просят по возможности оставаться дома.

Фото: администрация Белгорода
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#Алина Харина#Непогода#Разрушения#Ливень#Град#Поваленные деревья#Город#Белгород
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