В Белгороде во время ливня повалило больше 20 деревьев

В настоящий момент известно о шести повреждённых непогодой автомобилях и 21 поваленном дереве. Такие данные поступили в ЕДДС. Оперативные службы города уже активно ликвидируют последствия стихии.



Так, к уборке деревьев уже приступили, как и к откачке ливнёвых вод в зонах подтоплений. Повреждёнными линиями электропередачи же займутся, когда ливень закончится.