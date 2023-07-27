В Белгороде во время ливня повалило больше 20 деревьев

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
В настоящий момент известно о шести повреждённых непогодой автомобилях и 21 поваленном дереве. Такие данные поступили в ЕДДС. Оперативные службы города уже активно ликвидируют последствия стихии.
Так, к уборке деревьев уже приступили, как и к откачке ливнёвых вод в зонах подтоплений. Повреждёнными линиями электропередачи же займутся, когда ливень закончится.
В Белоблводоканале сообщили, что объекты водоснабжения в Белгороде вновь в рабочем состоянии. Сейчас идёт наполнение системы в районе от улицы Студенческой до микрорайона Северный 20а.
Сбой был в работе насосного оборудования. Это связано с отключением света — а это уже последствия повреждённых линий электропередачи. Нормализовать давление в сети рассчитывают в ближайшие часы.
Напоминаем, жителей города просят по возможности оставаться дома.