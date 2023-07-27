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В Белгороде строят новую аллею от Мичурина до Николая Островского

27 июля 2023, 19:08
Фото: Bel.ru
Новая благоустроенная аллея соединит улицы Мичурина и Николая Островского и пройдёт через Центральный парк, часть которого сейчас перекрыли для строительных работ. Она появится уже в конце этого года, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Местная жительница спросила у градоначальника, почему в Белгороде закрыли Центральный парк, который всегда был открыт со времён СССР. Она переживает, что 1 сентября некуда будет пойти с детьми погулять.

Валентин Демидов ответил, что сейчас часть Центрального парка перекрыли для проведения строительных работ — там в июне началась долгожданная реконструкция.

Сейчас идут земляные работы, прокладываются коммуникации. И к концу года мы планируем, что уже появится большая благоустроенная аллея от улицы Мичурина до улицы Николая Островского.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Программа реконструкции парка рассчитана на несколько лет, его полностью благоустроят. Здесь появятся зоны для семейного отдыха, прогулок, игр и спорта.

Напомним, в начале июля стала известна судьба старого колеса обозрения, которое сейчас стоит в Центральном парке Белгорода. Его отправят на утилизацию. А новую копию колеса установят за культурным центром «Октябрь». Но случится это после окончания всех работ по благоустройству места отдыха — минимум через два года.

Колесо обозрения в Центральном парке Белгорода, скорее всего, утилизируют
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#Алина Харина#Аллея#Город#Центральный парк#Реконструкция#Новости Белгорода#Белгород
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