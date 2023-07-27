В Белгороде строят новую аллею от Мичурина до Николая Островского

Напомним, в начале июля стала известна судьба старого колеса обозрения, которое сейчас стоит в Центральном парке Белгорода. Его отправят на утилизацию. А новую копию колеса установят за культурным центром «Октябрь». Но случится это после окончания всех работ по благоустройству места отдыха — минимум через два года.