В Белгороде определят затраты на размещение беженцев из приграничья в ПВР

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Белгороде хотят определить предельную сумму затрат на временное социально-бытовое обустройство людей, проживающих в пунктах временного размещения с 1 июня. Соответствующее постановление подписал мэр Валентин Демидов.
При расчёте затрат включают расходы на оплату труда тех, кто помогает белгородцам с размещением, оплату налогов, питьевой воды, коммунальных и ряда других услуг. Сюда же входят расходы на покупку товаров первой необходимости, работу прачечных.
То же самое касается питания. В затраты включены расходы на оплату труда поварам, на покупку и доставку продуктов.
Согласно документу, можно тратить не более 878 рублей в сутки за размещение на одного человека и не более 450 рублей на питание. Контроль за исполнением постановления возложили на комитет финансов и бюджетных отношений мэрии.