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В Белгороде определят затраты на размещение беженцев из приграничья в ПВР

27 июля 2023, 15:23
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru
В областном центре насчитывается 17 пунктов временного размещения. Мэрия планирует установить затраты на размещение тех, кто оказался в ПВР с 1 июня. Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация.
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Пвр

В Белгороде хотят определить предельную сумму затрат на временное социально-бытовое обустройство людей, проживающих в пунктах временного размещения с 1 июня. Соответствующее постановление подписал мэр Валентин Демидов.

При расчёте затрат включают расходы на оплату труда тех, кто помогает белгородцам с размещением, оплату налогов, питьевой воды, коммунальных и ряда других услуг. Сюда же входят расходы на покупку товаров первой необходимости, работу прачечных.

То же самое касается питания. В затраты включены расходы на оплату труда поварам, на покупку и доставку продуктов.

Согласно документу, можно тратить не более 878 рублей в сутки за размещение на одного человека и не более 450 рублей на питание. Контроль за исполнением постановления возложили на комитет финансов и бюджетных отношений мэрии.

Фото: скриншот из постановления
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Город#Пвр#Размещение#Затраты#Постановление#Пункты временного размещения#Новости Белгорода
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