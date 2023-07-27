«В Белгороде ненастье»: мэр рассказал о последствиях непогоды

Вечером 27 июля на Белгород резко обрушился ливень с градом. Были и порывы ветра, которые только усугубили ситуацию. Всё началось так неожиданно, а ущерб для города и его жителей успело нанести колоссальный. Градоначальник даже назвал это ненастьем, но заверил, что все оперативные службы наготове для устранения последствий.