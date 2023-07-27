«В Белгороде ненастье»: мэр рассказал о последствиях непогоды

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Вечером 27 июля на Белгород резко обрушился ливень с градом. Были и порывы ветра, которые только усугубили ситуацию. Всё началось так неожиданно, а ущерб для города и его жителей успело нанести колоссальный. Градоначальник даже назвал это ненастьем, но заверил, что все оперативные службы наготове для устранения последствий.
Сильный ливень и порывы ветра, в некоторых местах прошел град. Поступает информация о подтоплениях и обрыве линий электропередачи, обрушении деревьев, повреждении авто и зданий.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Глава города попросил белгородцев быть предельно осторожными и по возможности оставаться в помещении, а если что-то случилось — звонить в 112.
Прошу, будьте предельно осторожны, оставайтесь по возможности в помещении. В случае необходимости звоните 112. Деревья начнут убирать, когда позволит погода, а техника для откачки ливнёвых вод в местах подтоплений уже наготове.
Прошу воздержаться от поездок на авто в районе перекрестка улиц Пугачева и Князя Трубецкого. На пересечении — сильное подтопление. Уже сейчас службы приступят к откачке воды и ситуация нормализуется.
Валентин Демидов, мэр Белгорода