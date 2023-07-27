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В Белгороде изменят график ремонта остановки «Стадион» из-за жалоб на шум

27 июля 2023, 18:28
Фото: Bel.ru
В прямом эфире 27 июля мэр Белгорода Валентин Демидов зачитал жалобу местного жителя на шум и грохот от стройки на остановке «Стадион». Градоначальник пообещал скорректировать график работы строителей.

В жалобе белгородца говорилось, что из-за ремонта остановки на «Стадионе», который продолжается вплоть до глубокого вечера, живущие рядом граждане лишены возможности полноценно отдыхать, так как по району разносятся шум и грохот.

Поручил департаменту строительства города разобраться с ситуацией и с подрядчиком скорректировать график производства работ.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, на «Стадионе» в центре Белгороде демонтировали остановку, там собираются ставить обычный остановочный комплекс. Также на «Стадионе» полным ходом идёт ремонт подземного пешеходного перехода, открытие которого запланировано на 15 сентября. В нём заменят полы и потолок, освещение, а также все торговые модули.

Стала известна дата открытия подземных переходов на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде
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#Алина Харина#Новости Белгорода#Белгород#Жалоба#Ремонт#Шум#Автобусная остановка
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