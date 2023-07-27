В Белгороде изменят график ремонта остановки «Стадион» из-за жалоб на шум

Напомним, на «Стадионе» в центре Белгороде демонтировали остановку, там собираются ставить обычный остановочный комплекс. Также на «Стадионе» полным ходом идёт ремонт подземного пешеходного перехода, открытие которого запланировано на 15 сентября. В нём заменят полы и потолок, освещение, а также все торговые модули.



