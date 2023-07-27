Стало известно, кто займёт место Павловой, Сергачёва и Бондаренко в белгородской думе

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Вакантные мандаты депутатов Белгородской областной думы VII созыва передали Валентине Шатило, Дмитрию Желкевскому и Юрию Дьячкову в связи с уходом Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва. Постановления о передаче вакантных мандатов приняли на заседании избирательной комиссии.
Таким образом, Шатило, Желкевский и Дьячков зарегистрированы в качестве депутатов облдумы VII созыва. По словам председателя регионального парламента Юрия Клепикова, мандаты отдали кандидатам из единого списка, выдвинутого «Единой Россией». Причиной стало досрочное сложение полномочий бывших депутатов.
Павлова, Бондаренко и Сергачёв досрочно сложили полномочия депутатов в начале июля. От них в думу поступили соответствующие письменные заявления. Ольга Павлова с сентября 2020 года до апреля 2022 года была председателем областной думы, а Бондаренко и Сергачёв — её заместителями. Последних, к слову, ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии.
Помимо этого, на заседании комиссии зарегистрировали кандидатов для участия в дополнительных выборах по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В это число вошли Жанна Чефранова от «Единой России», Максим Малютин от ЛДПР, Николай Андреев от КПРФ и Евгений Облаков от «Справедливой России — Патриоты за правду». Того, кто представит избирательный округ, выберут жители Грайворонского горокруга, Краснояружского и Борисовского районов 10 сентября в Единый день голосования.
Довыборы ещё одного депутата решили провести в связи с уходом из облдумы Михаила Несветайло. Решение о прекращении полномочий он принял ещё в конце мая. Как это объяснил Несветайло, он хочет направить всё время на развитие производства.