Стало известно, кто займёт место Павловой, Сергачёва и Бондаренко в белгородской думе

Помимо этого, на заседании комиссии зарегистрировали кандидатов для участия в дополнительных выборах по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В это число вошли Жанна Чефранова от «Единой России», Максим Малютин от ЛДПР, Николай Андреев от КПРФ и Евгений Облаков от «Справедливой России — Патриоты за правду». Того, кто представит избирательный округ, выберут жители Грайворонского горокруга, Краснояружского и Борисовского районов 10 сентября в Единый день голосования.