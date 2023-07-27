Стало известно, кто из белгородского приграничья продолжит получать гумпомощь

Ранее стало известно о том, что шебекинцам помогут добираться на работу из Белгорода. Об этом рассказал во время прямого эфира 19 июля глава округа Владимир Жданов. На время восстановления домов после обстрелов собственников поселят в ПВР за пределами округа. Людей интересует, как добираться на работу в Шебекино, если нет машины.