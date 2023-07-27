Стало известно, кто из белгородского приграничья продолжит получать гумпомощь

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В июне и июле в Белгородской области помощь получили более 90 тыс. жителей приграничья. Сейчас порядок предоставления гуманитарной помощи решили изменить.
Сегодня мы меняем порядок выдачи гуманитарной помощи. Это связано прежде всего с тем, что в настоящий момент Шебекинкий округ, Грайворонский округ возвращаются к мирной жизни. Мы видим, что там начали работать магазины, вернулась к работе большая часть предприятий, восстанавливаются дома. Шебекинцы и грайворонцы получили выплаты в 10 тыс. рублей, определённая категория получила 50 тыс. рублей. Теперь будем поддерживать прежде всего и выдавать гумпомощь тем категориям, которые наиболее остро нуждаются в этом.
Ольга Медведева
Продуктовые наборы будут получать лишившиеся домов, те, кто сейчас снимают жильё или живут у родственников и знакомых, а также многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры с низкими доходами. Речь идёт только о тех, кто проживает вне пунктов временного размещения.
В пунктах временного размещения организовано трёхразовое бесплатное питание — естественно, в продуктовых наборах они не нуждаются.
Ольга Медведева
Отметим, что в Грайворонском округе получать наборы будут жители пяти населённых пунктов: Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово. Также наборы получат жители 15 сёл региона, в которых введён режим ЧС. Наборы будут выдавать вышеперечисленным категориям граждан.
Количество продуктовых наборов будет напрямую зависеть от состава семьи. Если состав от одного до трёх человек — семья получает один набор, если состав семьи четыре-пять человек — два набора, шесть-семь человек — три набора, если семья восемь человек и более — четыре набора.
Ольга Медведева
В Белгороде пункт продолжит работать в «Космосе». График работы — с 08:00 до 20:00. Основная выдача наборов будет осуществляться на территории Шебекинского округа — Дом культуры в Масловой Пристани и Центр культурного развития в Шебекино (с 08:00 до 20:00). В других населённых пунктах будут выдавать наборы через местные администрации.
Есть шебекинцы, которые проживают в других районах области — там выдача будет осуществляться через местные администрации. Главы уже нам списки подали, сколько людей подпадают под эту категорию, проживают на их территории. Получать продуктовые наборы, по предварительным спискам, будет около 4 тыс. семей, более 16 тыс. человек. Выдача наборов начнётся с завтрашнего дня в Белгороде. В Шебекино уже сегодня, в других муниципалитетах — с завтрашнего дня или с субботы.
Ольга Медведева
Ранее стало известно о том, что шебекинцам помогут добираться на работу из Белгорода. Об этом рассказал во время прямого эфира 19 июля глава округа Владимир Жданов. На время восстановления домов после обстрелов собственников поселят в ПВР за пределами округа. Людей интересует, как добираться на работу в Шебекино, если нет машины.
Владимир Жданов заявил, что будет организован транспорт и обеспечена доставка местных жителей в Шебекино и обратно.
Напомним, что недавно вернувшиеся в город шебекинцы сообщили о нехватке хлеба в магазинах.
«Оперативная обстановка в городе Шебекино не позволяет после рабочего дня объехать все магазины в поисках хлеба. Мы вернулись и вышли на работу, прошу вас обеспечить город продуктами первой необходимости в полном объёме», — написала местная жительница под постом губернатора в соцсетях.
На жалобу ответил глава округа Жданов. Наличие некоторых проблем он подтвердил, но заверил, что по мере возвращения людей в город поставки продуктов будут увеличиваться. На тот момент в городе возобновили работу 35 продовольственных магазинов. Жданов также отметил, что хлебобулочные изделия завозятся регулярно, а торговые объекты возобновляют работу каждый день.