Сергей Андреев: В Белгороде не осталось ни одного участника освобождения города

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как рассказал Сергей Андреев, пять лет назад, к 75-летию освобождения Белгорода, в регионе проживало порядка 5 тыс. участников Великой Отечественной войны. Сегодня в живых остался 741 ветеран.
Сегодня в Белгороде не осталось ни одного участника освобождения города. Живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше.
Сергей Андреев
Таким образом, в год Белгородская область теряла по разным причинам 850 свидетелей войны. Какая их часть умерла, а какая покинула регион — неизвестно. И, как считает Андреев, есть необходимость напомнить молодым белгородцам о событиях тех дней.
Очень важно, чтобы подростки и молодёжь помнили о тех событиях, учитывая нынешнюю ситуацию спецоперации. Это тоже очень важно: патриотизм — он не на словах и абстрактных примерах, а на живых примерах участников войны.
Сергей Андреев
В День города детей собираются познакомить с жилыми домами участников ВОВ, с местами их захоронений, а также провести квизы на тему событий 1943 года.