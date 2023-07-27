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Сергей Андреев: В Белгороде не осталось ни одного участника освобождения города

27 июля 2023, 09:25
Фото: 1MI
Ветеран

Число ветеранов сократилось на 4 тыс. человек за пять лет в Белгородской области

Грустной статистикой о белгородцах — участниках Великой Отечественной войны поделился замглавы администрации города Сергей Андреев. По его словам, свидетелей освобождения Белгорода уже не осталось.

Как рассказал Сергей Андреев, пять лет назад, к 75-летию освобождения Белгорода, в регионе проживало порядка 5 тыс. участников Великой Отечественной войны. Сегодня в живых остался 741 ветеран.

Сегодня в Белгороде не осталось ни одного участника освобождения города. Живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше.
Сергей Андреев

Таким образом, в год Белгородская область теряла по разным причинам 850 свидетелей войны. Какая их часть умерла, а какая покинула регион — неизвестно. И, как считает Андреев, есть необходимость напомнить молодым белгородцам о событиях тех дней.

Очень важно, чтобы подростки и молодёжь помнили о тех событиях, учитывая нынешнюю ситуацию спецоперации. Это тоже очень важно: патриотизм — он не на словах и абстрактных примерах, а на живых примерах участников войны.
Сергей Андреев

В День города детей собираются познакомить с жилыми домами участников ВОВ, с местами их захоронений, а также провести квизы на тему событий 1943 года.

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