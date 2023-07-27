Семьям из приграничья вручили ключи от новых домов в Белгородской области

Один из домов — таунхаус — находится в Новосадовом Белгородского района. В Стрелецком строится ещё 10 домов для семей из Валуйского округа и Белгородского района. Ключи от них люди получат в начале октября. На разных стадиях готовности в Белгородской области сейчас находятся 192 дома для переселенцев из приграничья.