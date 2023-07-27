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Семьям из приграничья вручили ключи от новых домов в Белгородской области

27 июля 2023, 17:59
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
27 июля в Белгороде губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от новых домов семьям, жильё которых было разрушено обстрелами. Новую крышу над головой получили жители Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского округов.
Сюжет
Жилье

Новые дома белгородцам строили аналогичными по площади их утраченным жилым помещениям. С вариантом новой квартиры или участка под строительство семьи определились ещё в феврале: всё это время возводились дома, оформлялись документы и права собственности.

Один из домов — таунхаус — находится в Новосадовом Белгородского района. В Стрелецком строится ещё 10 домов для семей из Валуйского округа и Белгородского района. Ключи от них люди получат в начале октября. На разных стадиях готовности в Белгородской области сейчас находятся 192 дома для переселенцев из приграничья.

Новое жилье действительно крутое: светлые дома с хорошей планировкой. Таких вариантов у застройщика было шесть, и есть шесть семей, которым они подошли по квадратуре утраченного
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что по данным на 27 июля из 1744 семей, потерявших дом из-за обстрелов, новое жильё выбрали 1100.

Напомним, жители приграничных населённых пунктов Белгородской области, потерявшие жильё из-за обстрелов, в качестве новой крыши над головой чаще всего выбирают квартиры в Белгороде и дома в Белгородском районе. Такие крупные города, как Строитель, Старый Оскол и Губкин, спросом у переселенцев не пользуются.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Взамен разрушенных домов жители приграничья чаще выбирают квартиры в Белгороде
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#Алина Харина#Жилье#Общество#Вячеслав Гладков#Таунхаус#Выдача жилья
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