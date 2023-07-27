Семьям из приграничья вручили ключи от новых домов в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Новые дома белгородцам строили аналогичными по площади их утраченным жилым помещениям. С вариантом новой квартиры или участка под строительство семьи определились ещё в феврале: всё это время возводились дома, оформлялись документы и права собственности.
Один из домов — таунхаус — находится в Новосадовом Белгородского района. В Стрелецком строится ещё 10 домов для семей из Валуйского округа и Белгородского района. Ключи от них люди получат в начале октября. На разных стадиях готовности в Белгородской области сейчас находятся 192 дома для переселенцев из приграничья.
Новое жилье действительно крутое: светлые дома с хорошей планировкой. Таких вариантов у застройщика было шесть, и есть шесть семей, которым они подошли по квадратуре утраченного
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что по данным на 27 июля из 1744 семей, потерявших дом из-за обстрелов, новое жильё выбрали 1100.
Напомним, жители приграничных населённых пунктов Белгородской области, потерявшие жильё из-за обстрелов, в качестве новой крыши над головой чаще всего выбирают квартиры в Белгороде и дома в Белгородском районе. Такие крупные города, как Строитель, Старый Оскол и Губкин, спросом у переселенцев не пользуются.