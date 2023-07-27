С УК в Белгороде взыскали более полумиллиона рублей за залитые квартиры

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Белгородцы, пострадавшие в результате затопления жилья, получат компенсацию. Собственники трёх квартир обратились в суд с исками о взыскании с ООО «Управляющая компания РЭУ №9» ущерба, причинённого в результате порыва трубы горячего водоснабжения. До этого претензии о возмещении убытков управляющая компания оставила без внимания.
Суд встал на сторону пострадавших жителей и постановил взыскать с УК компенсацию ущерба, морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг оценщика и других специалистов. Речь идёт о сумме в 596 тыс. рублей.
Сообщается, что руководство компании оплатило причинённый ущерб.
Ранее жительница одного из домов в Валуйках пожаловалась на капремонт, в процессе которого затопили квартиры пятого и четвёртого этажей. Почти шесть месяцев отсутствовала крыша дома. Фонд содействия реформированию ЖКХ после обращения граждан направил жителей в суд.