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С УК в Белгороде взыскали более полумиллиона рублей за залитые квартиры

27 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI
Из-за порыва трубы горячего водоснабжения пострадало имущество в трёх квартирах. Собственники жилья обратились в суд. В итоге с ООО «Управляющая компания РЭУ №9» решили взыскать компенсацию, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Белгородцы, пострадавшие в результате затопления жилья, получат компенсацию. Собственники трёх квартир обратились в суд с исками о взыскании с ООО «Управляющая компания РЭУ №9» ущерба, причинённого в результате порыва трубы горячего водоснабжения. До этого претензии о возмещении убытков управляющая компания оставила без внимания.

Суд встал на сторону пострадавших жителей и постановил взыскать с УК компенсацию ущерба, морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг оценщика и других специалистов. Речь идёт о сумме в 596 тыс. рублей.

Сообщается, что руководство компании оплатило причинённый ущерб.

Ранее жительница одного из домов в Валуйках пожаловалась на капремонт, в процессе которого затопили квартиры пятого и четвёртого этажей. Почти шесть месяцев отсутствовала крыша дома. Фонд содействия реформированию ЖКХ после обращения граждан направил жителей в суд.

Белгородцы пожаловались на затопленные квартиры из-за продолжительного ремонта кровли
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#Таисия Некрасова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валуйский горокруг#УК#Управляющая компания#Порыв#Затопление
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