С УК в Белгороде взыскали более полумиллиона рублей за залитые квартиры

Ранее жительница одного из домов в Валуйках пожаловалась на капремонт, в процессе которого затопили квартиры пятого и четвёртого этажей. Почти шесть месяцев отсутствовала крыша дома. Фонд содействия реформированию ЖКХ после обращения граждан направил жителей в суд.