Реновация Норильска и борьба с выбросами: Мишустин одобрил экопроекты «Норникеля»

Потанин подчеркнул, что на Надеждинском заводе все оборудование уже готово к запланированному на осень графику. При этом «Норникель» параллельно работает и над решением более значимой задачи — сократить выбросы серы более чем в 10 раз. Соответствующая работа на сегодняшний день ведется на Медном заводе. Такие новые решения потребуют применения передовых технологий для улавливания диоксида серы, также будут внедряться и инновационные технологические решения по обновлению оборудования самого предприятия.