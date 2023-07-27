Реновация Норильска и борьба с выбросами: Мишустин одобрил экопроекты «Норникеля»

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как сообщают newizv.ru, Мишустин оценил благоустройство Норильска с положительной стороны.
«Серная программа» включает в себя всестороннюю модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода в Норильске. Предполагается, что на первом этапе модернизации выбросы удастся уменьшить на 45%, то есть почти в два раза, а на фоне реализации второго этапа — в десятикратном объеме. На воплощение программы планируется потратить 300 миллиардов рублей.
Первый этап экоинициативы будет вестись до осени 2023 года — когда на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) успешно проведут пусконаладку и прочие запланированные испытания. А ближе к концу года уже стартует опытно-промышленная эксплуатация нового химического комплекса. Процесс утилизации диоксида серы планируется вести с выработкой серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с получением гипса.
Российский премьер, побывав в стенах НМЗ, отметил значимость реализации программы для региона.
Он оценил старания компании, системно воплощающей инициативы по защите экологии и борющейся с проблемами, на которые жалуется население. Мишустин также упомянул проект «Чистый воздух», который предполагает сокращение объема выбросов на 20%. Глава кабмина, в рамках своего посещения построенных по «Серной программе» цехов Надеждинского металлургического завода, отметил, что, если следовать всем реализуемым в настоящее время нормативам, удастся ликвидировать угрожающие городу загрязнения.
Президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин пообещал Мишустину, что программа будет претворяться в жизнь в полном соответствии с планом.
Потанин подчеркнул, что на Надеждинском заводе все оборудование уже готово к запланированному на осень графику. При этом «Норникель» параллельно работает и над решением более значимой задачи — сократить выбросы серы более чем в 10 раз. Соответствующая работа на сегодняшний день ведется на Медном заводе. Такие новые решения потребуют применения передовых технологий для улавливания диоксида серы, также будут внедряться и инновационные технологические решения по обновлению оборудования самого предприятия.
Кроме того, Мишустин оценил и реализацию второй программы — реновацию Норильска, в которой активно участвует «Норникель». Стоит отметить, что из 18 пунктов программы по комплексному развитию города 16 намеревается профинансировать промышленный гигант.