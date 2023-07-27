Пять беспилотников атаковали Белгородскую область за день

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
ВСУ нанесли атаки 26 июля по пяти районам Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет.
По Журавлёвке выпустили один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.
На окраину Лозовой Рудки с БПЛА сбросили взрывное устройство. Без последствий.
В Новопетровке дрон сбросил один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.
На окраине Поповки сбили беспилотник ВСУ. Под артобстрел попала окраина посёлка Задорожный. Там насчитали шесть прилётов, но обошлось без последствий.
ВСУ ударили из миномётов по Новой Таволжанке и Ленинскому. В Муроме взрывное устройство сбросили с БПЛА. Пострадавших нет, разрушений не зафиксировали.