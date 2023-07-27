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Пять беспилотников атаковали Белгородскую область за день

27 июля 2023, 09:15
Фото: 1MI
Под атаками ВСУ накануне были пять районов региона. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ нанесли атаки 26 июля по пяти районам Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Белгородский район

По Журавлёвке выпустили один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

На окраину Лозовой Рудки с БПЛА сбросили взрывное устройство. Без последствий.

Валуйский горокруг

В Новопетровке дрон сбросил один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.

Краснояружский район

На окраине Поповки сбили беспилотник ВСУ. Под артобстрел попала окраина посёлка Задорожный. Там насчитали шесть прилётов, но обошлось без последствий.

Шебекинский горокруг

ВСУ ударили из миномётов по Новой Таволжанке и Ленинскому. В Муроме взрывное устройство сбросили с БПЛА. Пострадавших нет, разрушений не зафиксировали.

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