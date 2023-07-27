После аномальной жары погода в Белгородской области резко изменится

Сильные дожди, грозу, порывы ветра обещают синоптики и в Белгороде 27 и 28 июля. Спасатели рекомендуют горожанам ставить автомобили подальше от деревьев и других конструкций. Также людей просят по возможности не выходить на улицу во время осадков и усиления ветра.