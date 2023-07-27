После аномальной жары погода в Белгородской области резко изменится

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:42
28 июля на территории Белгородской области обещают непогоду. Ночью и днём ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В светлое время суток в отдельных районах возможен град. Ветер 8-13 м/с, местами при грозах порывы до 15-20 м/с. При этом в тёмное время суток ожидается +15…+20 ˚С, а днём +21…+26 ˚С.
Отметим, что ранее белгородцы получили рассылку от РСЧС. «28.07.2023 на территории области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, порывы ветра 15-20 м/с», — предупреждали спасатели.
Сильные дожди, грозу, порывы ветра обещают синоптики и в Белгороде 27 и 28 июля. Спасатели рекомендуют горожанам ставить автомобили подальше от деревьев и других конструкций. Также людей просят по возможности не выходить на улицу во время осадков и усиления ветра.