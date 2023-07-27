Очистным — быть: Вячеслав Гладков рассказал о судьбе Никольского

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Жалобу губернатору написала местная жительница по имени Ирина. Она обвинила чиновником в «замалчивании» проблемы, хотя была создана инициативная группа.
«Как продвигается подбор участка для очистных сооружений микрорайона Московский, который собирались строить в селе Никольское? У жителей Никольского и Нелидовки возникают подозрения, что чиновники процесс специально затягивают, чтобы свести все усилия граждан на нет. Замалчивание только нагнетает обстановку вокруг этой проблемы», — написала женщина.
Губернатор Белгородской области ответил, что никакого замалчивания нет, а для решения этого вопроса требуется время. Инициативная группа местных жителей, по его словам, уже проехала по строящимся очистным сооружениям и убедилась, что от них нет никакого шума и запаха.
Завтра у меня очередное совещание, как только будет подготовлено решение, оно сразу будет доводиться до вас, уважаемые жители, поэтому не переживайте. Есть ещё позиция прокуратуры, правоохранительных органов в этой части. Надеюсь, на следующей неделе эта информация будет доведена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в начале 2023 года в Никольском Белгородского района рядом с жилыми домами начали возводить очистные сооружения, что вызвало сильное недовольство местных жителей. Они даже записали видеообращение президенту Владимиру Путину.
11 мая губернатор Вячеслав Гладков встретился с возмущёнными белгородцами, после чего строительство очистных сооружений остановили. Причём не только в Никольском, но и в Таврово. Их планировали поставить в двух километрах от населённых пунктов.
Глава региона пообещал, что новое место для очистных выберут вместе с жителями сёл, рядом с которыми их построят. И в конце мая для этих целей рассматривались три локации.