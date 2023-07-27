«Не грубил, осмотрел»: у белгородки не оказалось претензий к уволенному врачу скорой

На днях стало известно, что после этого случая со скорой помощью организовали служебную проверку. Обратившаяся в Сети женщина утверждала, что врач якобы сел на лавку и стал дожидаться полиции для установления личности пациентки, поскольку у пенсионерки с собой не было документов. В итоге с врачом расторгли контракт: причиной, по словам главврача станции скорой медпомощи Алексея Жирова, стало нарушение врачом этики. Однако диагноз поставили верно, а в госпитализации пациентка не нуждалась.