«Не грубил, осмотрел»: у белгородки не оказалось претензий к уволенному врачу скорой

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Нашумевшая история с увольнением медика скорой помощи получила продолжение. Как оказалось, пенсионерка, которой было плохо, не имеет никаких претензий к медикам. Со слов пожилой женщины, врачи скорой осмотрели её и оказали помощь. Никакой грубости со стороны медработника не было.
«Скорая приехала. Они меня осмотрели. Мужчина — врач, наверное — взял вещи мои, погрузил культурно. Он не грубил. Ничего не было. Он меня осмотрел. Всё нормально», — рассказывает Александра Петровна.
Пенсионерка уточнила, что машина скорой доставила её по адресу сына. На вопрос, имеет ли она претензии к врачу, женщина ответила, что нет. Более того, пенсионерка утверждает, что медпомощь ей оказали хорошо.
«А кто-то говорил, что грубил [врач — прим. ред.]. Кто из женщин, не знаю. Говорят, грубо обращался. Как они были грубы, если меня культурно отвезли, выгрузили?» — продолжила пожилая белгородка.
На днях стало известно, что после этого случая со скорой помощью организовали служебную проверку. Обратившаяся в Сети женщина утверждала, что врач якобы сел на лавку и стал дожидаться полиции для установления личности пациентки, поскольку у пенсионерки с собой не было документов. В итоге с врачом расторгли контракт: причиной, по словам главврача станции скорой медпомощи Алексея Жирова, стало нарушение врачом этики. Однако диагноз поставили верно, а в госпитализации пациентка не нуждалась.
Далеко не все белгородцы с согласились с решением об увольнении и даже встали на защиту медика. Они утверждают, что врача уволили зря, ведь женщина даже не нуждалась в медицинской помощи.