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Навсегда в сердце: белгородцы смогут отметить любимое место в городе

27 июля 2023, 07:29
Фото: Bel.ru

Белгородцы смогут отметить любимое место в городе на инсталляции к 5 Августа

Как рассказала руководитель управления культуры администрации Ольга Лесных, в День города белгородцев ждёт необычная инсталляция. Называется она «Белгород в сердце».

Суть инсталляции в том, что белгородцы смогут с помощью специальных значков в форме сердца отметить своё любимое место в городе. Это может быть как дом, так и любое другое свободное место.

Будет установлена специальная конструкция с картой нашего города, где каждый горожанин с помощью сердечка сможет отметить самое любимое место, например, где он живёт. Таким образом, мы 5 августа создадим большую карту жителей нашего города.
Ольга Лесных

Где появится инсталляция, пока не известно. Рассматриваются разные варианты её размещения, но, скорее всего, это будет где-то в центре, ведь «Белгород же в сердце». Наиболее вероятное место — парк Победы.

День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.

Видео: Bel.ru
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