Навсегда в сердце: белгородцы смогут отметить любимое место в городе

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Суть инсталляции в том, что белгородцы смогут с помощью специальных значков в форме сердца отметить своё любимое место в городе. Это может быть как дом, так и любое другое свободное место.
Будет установлена специальная конструкция с картой нашего города, где каждый горожанин с помощью сердечка сможет отметить самое любимое место, например, где он живёт. Таким образом, мы 5 августа создадим большую карту жителей нашего города.
Ольга Лесных
Где появится инсталляция, пока не известно. Рассматриваются разные варианты её размещения, но, скорее всего, это будет где-то в центре, ведь «Белгород же в сердце». Наиболее вероятное место — парк Победы.
День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.