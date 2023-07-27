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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

МВД России объявило в розыск судью, выдавшую ордер на арест Путина

27 июля 2023, 11:20
Министерство внутренних дел России распространило информацию о поиске судьи Международного уголовного суда (МУС) в Гааге по имени Томоко Аканэ. Данные о ней были добавлены в базу розыска в ночь на 27 июля.

Аканэ была одним из трех судей, которые в марте 2023 года вынесли решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом пишет RTVI.

Согласно информации в ее карточке, Томоко Аканэ, родившаяся в 1956 году, «разыскивается по статье УК». Однако конкретная статья не указана.

В начале июля МВД также обнародовало информацию о розыске другого судьи МУС, итальянца по имени Росарио Сальваторе Айталу, который также являлся членом той же группы. Однако о третьем судье, Серхио Херардо Угальде Годинесе из Коста-Рики, в базе данных нет информации.

В мае этого года МВД также объявило о розыске прокурора МУС по имени Карим Ахмад Хан, который подал заявление, послужившее основанием для выдачи ордеров на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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