МВД России объявило в розыск судью, выдавшую ордер на арест Путина

В начале июля МВД также обнародовало информацию о розыске другого судьи МУС, итальянца по имени Росарио Сальваторе Айталу, который также являлся членом той же группы. Однако о третьем судье, Серхио Херардо Угальде Годинесе из Коста-Рики, в базе данных нет информации.