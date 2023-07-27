МВД России объявило в розыск судью, выдавшую ордер на арест Путина

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Аканэ была одним из трех судей, которые в марте 2023 года вынесли решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом пишет RTVI.
Согласно информации в ее карточке, Томоко Аканэ, родившаяся в 1956 году, «разыскивается по статье УК». Однако конкретная статья не указана.
В начале июля МВД также обнародовало информацию о розыске другого судьи МУС, итальянца по имени Росарио Сальваторе Айталу, который также являлся членом той же группы. Однако о третьем судье, Серхио Херардо Угальде Годинесе из Коста-Рики, в базе данных нет информации.
В мае этого года МВД также объявило о розыске прокурора МУС по имени Карим Ахмад Хан, который подал заявление, послужившее основанием для выдачи ордеров на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.