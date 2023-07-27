«МАРУСЯ» — В ПОДАРОК!

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Заказать услуги можно на главной странице сайта белгородэнергосбыт.рф, по телефону (4722) 23-08-08, в мобильном приложении BelPay, доступном для скачивания в Apple Store, Google Play и RuStore, а также в центрах обслуживания клиентов АО «Белгородэнергосбыт», расположенных на территории Белгородской области и в г. Белгороде.
Участниками акции станут клиенты, у которых заявка на подключение услуг ПАО «Ростелеком» будет оформлена в период с 1.06.2023 года до 31.08.2023 года включительно, а фактическое подключение услуг состоится не позднее 10.09.2023 года.
Заявкам клиентов в биллинговой системе ПАО «Ростелеком» присваиваются номера. Каждый двадцатый клиент становится победителем акции и получает в подарок «умную» колонку «Маруся НЕО».
Участник акции может получить не более одного приза.
Призовой фонд акции включает в себя две равноценных колонки «Маруся НЕО».
Итоги акции будут подведены в сентябре 2023 года.
Организатор проинформирует победителей о выигрыше путем размещения информации (номеров заявок победителей) на сайте белгородэнергосбыт.рф, в официальных аккаунтах АО «Белгородэнергосбыт» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону либо с помощью смс, электронной почты или письменного уведомления.
Призы будут вручены победителям лично в сентябре 2023 года в центральном офисе АО «Белгородэнергосбыт» по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37 или в офисах производственных участков.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте белгородэнергосбыт.рф в разделе «Акции».
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