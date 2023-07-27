Курский омбудсмен предложил запретить западную музыку. Ему ответил Пригожин

На коллективное письмо от ветеранов боевых действий отреагировал курский омбудсмен Виктор Фирсов. Военные якобы попросили запретить иностранную музыку в публичных местах, сообщают «Курские известия». Уполномоченный с предложением согласился, более того, он рекомендовал пересмотреть репертуар фильмов, которые показывают в курских кинотеатрах.