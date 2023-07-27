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Курский омбудсмен предложил запретить западную музыку. Ему ответил Пригожин

27 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI

Пригожин ответил курскому омбудсмену, предложившему запретить западную музыку

Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов озвучил идею запретить иностранную музыку в публичных местах. Омбудсмен также рекомендовал пересмотреть список фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах Курска. Об этом сообщает издание «Курские известия».

На коллективное письмо от ветеранов боевых действий отреагировал курский омбудсмен Виктор Фирсов. Военные якобы попросили запретить иностранную музыку в публичных местах, сообщают «Курские известия». Уполномоченный с предложением согласился, более того, он рекомендовал пересмотреть репертуар фильмов, которые показывают в курских кинотеатрах.

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данное предложение в эфире ​«Национальной службы новостей». По его мнению, отказываться от иностранной музыки сейчас не стоит, ведь заменить зарубежных исполнителей некем:

«Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймём критерий качества. Уберём западную музыку, поставим копию? Пять артистов? Надо отличать популизм от реальных действий. Люди сами определятся, что им слушать».

Пригожин отметил, что культура необходима для объединения людей, достаточно вспомнить период истории нашей страны, когда действовал запрет на западную музыку.

Ранее экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко призвал бороться с англоязычной идеологией и ментальностью. Музыка в заведениях общепита и уличные вывески на английском языке влияют на подсознание россиян, а исправлением ситуации должно заняться Министерство культуры, считает Савченко.

Евгений Савченко призвал бороться с засильем англоязычной музыки в РФ
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#Таисия Некрасова#Омбудсмен#Иностранная музыка#Запрет#Общество#Белгородская область#Курск#Евгений Савченко#Черноземье#Иосиф Пригожин
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