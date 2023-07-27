Курский омбудсмен предложил запретить западную музыку. Ему ответил Пригожин

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На коллективное письмо от ветеранов боевых действий отреагировал курский омбудсмен Виктор Фирсов. Военные якобы попросили запретить иностранную музыку в публичных местах, сообщают «Курские известия». Уполномоченный с предложением согласился, более того, он рекомендовал пересмотреть репертуар фильмов, которые показывают в курских кинотеатрах.
Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данное предложение в эфире «Национальной службы новостей». По его мнению, отказываться от иностранной музыки сейчас не стоит, ведь заменить зарубежных исполнителей некем:
«Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймём критерий качества. Уберём западную музыку, поставим копию? Пять артистов? Надо отличать популизм от реальных действий. Люди сами определятся, что им слушать».
Пригожин отметил, что культура необходима для объединения людей, достаточно вспомнить период истории нашей страны, когда действовал запрет на западную музыку.
Ранее экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко призвал бороться с англоязычной идеологией и ментальностью. Музыка в заведениях общепита и уличные вывески на английском языке влияют на подсознание россиян, а исправлением ситуации должно заняться Министерство культуры, считает Савченко.