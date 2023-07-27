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Кто заменил Павлову и Сергачёва в облдуме и что с ценами в новом парке аттракционов?

27 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru

Белгородцы обсуждают новых депутатов и платный вход в парк аттракционов

Стало известно, кто пришёл в облдуму вместо Павловой, Сергачёва и Бондаренко. Помимо этого, история с уволенным врачом скорой помощи вновь получила продолжение, а вход в новый парк аттракционов решили сделать платным.

Новые депутаты

Вакантные мандаты депутатов Белгородской областной думы VII созыва передали Валентине Шатило, Дмитрию Желкевскому и Юрию Дьячкову. Они пришли на место досрочно сложивших полномочия Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва.

Как сообщалось, постановления о передаче вакантных мандатов приняли на заседании избирательной комиссии. Теперь Шатило, Желкевский и Дьячков зарегистрированы в качестве депутатов регионального парламента VII созыва. Как уточнил глава облдумы Юрий Клепиков, мандаты отдали кандидатам из единого списка, выдвинутого «Единой Россией».

Валентина Шатило руководит Дубовской средней общеобразовательной школой с углублённым изучением отдельных предметов. Дмитрий Желкевский является начальником управления по цифровизации Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета, а Юрий Дьячков — экс-депутатом горсовета Белгорода.

Напомним, Павлова, Бондаренко и Сергачёв досрочно сложили полномочия депутатов в начале июля. От них в думу поступили соответствующие письменные заявления.

Стало известно, кто займёт место Павловой, Сергачёва и Бондаренко в белгородской думе
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Претензий не имею

Нашумевшая история с увольнением врача скорой помощи получила продолжение. Пенсионерка, которой стало плохо, после чего к ней приехала скорая, никаких претензий к медику не имеет. Как утверждает пожилая женщина, врачи скорой осмотрели её и оказали помощь, а грубости со стороны медработника не было. Также белгородка заявила, что медицинскую помощь ей оказали хорошо.

Несмотря на это, ранее с врачом расторгли контракт. Причиной стало нарушение этики. Тем не менее диагноз поставили верно, а сама пациентка даже не нуждалась в госпитализации.

Тем временем белгородцы вступились за врача скорой, уволенного из-за нарушения этических норм. Одна из жительниц региона иронично отметила, что «многовато врачей развелось». На сторону медика встали и другие белгородцы и напомнили, что в Белгородской области не хватает более 700 врачей.

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Платный вход в парк аттракционов

Стало известно, что вход в новый парк аттракционов «Калейдоскоп» будет платным — 300 рублей. Самым дорогим аттракционом станет «141 метр над землёй» — 495 рублей. Все детские аттракционы обойдутся по 145 рублей, а семейные — по 235 рублей. Ещё два экстремальных аттракциона — «Вокруг света» и «От винта» — стоят 395 рублей каждый.

Белгородцы уже успели оценить стоимость аттракционов в новом парке. Одна из белгородок отметила, что даже в «Сочи Парке» выходит дешевле. Некоторые считают, что ценовая политика и бонусная система странные.

Напомним, открытие «Калейдоскопа» состоится 6 августа.

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