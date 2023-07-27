Кто заменил Павлову и Сергачёва в облдуме и что с ценами в новом парке аттракционов?

Нашумевшая история с увольнением врача скорой помощи получила продолжение. Пенсионерка, которой стало плохо, после чего к ней приехала скорая, никаких претензий к медику не имеет. Как утверждает пожилая женщина, врачи скорой осмотрели её и оказали помощь, а грубости со стороны медработника не было. Также белгородка заявила, что медицинскую помощь ей оказали хорошо.