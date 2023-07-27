Кто заменил Павлову и Сергачёва в облдуме и что с ценами в новом парке аттракционов?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Вакантные мандаты депутатов Белгородской областной думы VII созыва передали Валентине Шатило, Дмитрию Желкевскому и Юрию Дьячкову. Они пришли на место досрочно сложивших полномочия Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва.
Как сообщалось, постановления о передаче вакантных мандатов приняли на заседании избирательной комиссии. Теперь Шатило, Желкевский и Дьячков зарегистрированы в качестве депутатов регионального парламента VII созыва. Как уточнил глава облдумы Юрий Клепиков, мандаты отдали кандидатам из единого списка, выдвинутого «Единой Россией».
Валентина Шатило руководит Дубовской средней общеобразовательной школой с углублённым изучением отдельных предметов. Дмитрий Желкевский является начальником управления по цифровизации Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета, а Юрий Дьячков — экс-депутатом горсовета Белгорода.
Напомним, Павлова, Бондаренко и Сергачёв досрочно сложили полномочия депутатов в начале июля. От них в думу поступили соответствующие письменные заявления.
Нашумевшая история с увольнением врача скорой помощи получила продолжение. Пенсионерка, которой стало плохо, после чего к ней приехала скорая, никаких претензий к медику не имеет. Как утверждает пожилая женщина, врачи скорой осмотрели её и оказали помощь, а грубости со стороны медработника не было. Также белгородка заявила, что медицинскую помощь ей оказали хорошо.
Несмотря на это, ранее с врачом расторгли контракт. Причиной стало нарушение этики. Тем не менее диагноз поставили верно, а сама пациентка даже не нуждалась в госпитализации.
Тем временем белгородцы вступились за врача скорой, уволенного из-за нарушения этических норм. Одна из жительниц региона иронично отметила, что «многовато врачей развелось». На сторону медика встали и другие белгородцы и напомнили, что в Белгородской области не хватает более 700 врачей.
Стало известно, что вход в новый парк аттракционов «Калейдоскоп» будет платным — 300 рублей. Самым дорогим аттракционом станет «141 метр над землёй» — 495 рублей. Все детские аттракционы обойдутся по 145 рублей, а семейные — по 235 рублей. Ещё два экстремальных аттракциона — «Вокруг света» и «От винта» — стоят 395 рублей каждый.
Белгородцы уже успели оценить стоимость аттракционов в новом парке. Одна из белгородок отметила, что даже в «Сочи Парке» выходит дешевле. Некоторые считают, что ценовая политика и бонусная система странные.
Напомним, открытие «Калейдоскопа» состоится 6 августа.