Известные старооскольские художники нарисовали производственные пейзажи СГОКа

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В собственном уникальном жанре они написали 12 картин с производственными видами комбината.
Эта вторая совместная работа СГОКа и творческо-методического центра — в 2021 году художники рисовали портреты тружеников производства.
— Приятно, что Стойленский ГОК, его промышленные пейзажи послужили вдохновением для творчества и надеюсь, что стойленцы также смогут оценить красоту производства, которую запечатлели на полотнах известные старооскольские художники. Спасибо им за то, что прониклись нашей идеей — изобразить СГОК, вложили в свои работы душу. Теперь эти произведения порадуют сотрудников комбината, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Полюбоваться картинами можно будет в административно-бытовых зданиях подразделений. Первой передвижная выставка картин организована в холле исполнительной дирекции. Также в планах представить выставку в подшефных школе и техникуме.