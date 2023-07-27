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Posted 27 июля 2023, 10:50

Published 27 июля 2023, 10:50

Modified 27 июля 2023, 10:52

Updated 27 июля 2023, 10:52

Известные старооскольские художники нарисовали производственные пейзажи СГОКа

27 июля 2023, 10:50
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и Старооскольский творческо-методический центр реализовали совместный арт- проект «Промышленные пейзажи». В проекте поучаствовали члены Союза художников России Юрий Болотов, Александр Филиппов, Дарья Ближенская и Григорий Бугаков.

В собственном уникальном жанре они написали 12 картин с производственными видами комбината.

Эта вторая совместная работа СГОКа и творческо-методического центра — в 2021 году художники рисовали портреты тружеников производства.

— Приятно, что Стойленский ГОК, его промышленные пейзажи послужили вдохновением для творчества и надеюсь, что стойленцы также смогут оценить красоту производства, которую запечатлели на полотнах известные старооскольские художники. Спасибо им за то, что прониклись нашей идеей — изобразить СГОК, вложили в свои работы душу. Теперь эти произведения порадуют сотрудников комбината, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Полюбоваться картинами можно будет в административно-бытовых зданиях подразделений. Первой передвижная выставка картин организована в холле исполнительной дирекции. Также в планах представить выставку в подшефных школе и техникуме.

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#Общество#Белгородская область#Сгок
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